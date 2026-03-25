Hungría corta el suministro de gas a Ucrania hasta que reanude el tránsito del crudo ruso por un oleoducto dañado por Moscú

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, al término del Consejo Europeo el pasado día 20 de marzo. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Hungría ha suspendido el suministro de gas a Ucrania mientras Kiev no reanude el tránsito del crudo ruso hacia territorio húngaro. El oleoducto Druzhba, que transporta crudo ruso a través de Ucrania, está dañado desde enero debido a ataques de Rusia. Viktor Orbán, primer ministro húngaro, ha comunicado la decisión a través de un vídeo publicado en Facebook.

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha anunciado este miércoles que su país dejará de exportar gas a Ucrania mientras Kiev no reanude el tránsito del crudo ruso hacia el territorio magiar.

Esta situación tiene lugar tras la interrupción de crudo ruso desde Ucrania, ya que su oleoducto Druzhba está dañado desde enero por los ataques de Rusia



“Mientras Ucrania no suministre petróleo, no recibirá gas de Hungría”, ha afirmado Orbán en un vídeo publicado en Facebook.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.