Drones ucranianos y rusos impactan en Estonia y Letonia en plena batalla por el puerto ruso de Ust-Luga en el Báltico

Las claves nuevo Generado con IA Un dron ruso impactó contra la chimenea de una central eléctrica en Auvere, Estonia, sin causar heridos ni daños significativos. El incidente coincidió con ataques de drones ucranianos al puerto ruso de Ust-Luga y la continuación de incendios en instalaciones petroleras de Primorsk. En Letonia, dos drones (uno posiblemente de origen ucraniano) cruzaron el espacio aéreo y explotaron sin causar daños, en medio de la tensión regional. Las autoridades de Estonia y Letonia consideran que los drones no tenían como objetivo intencionado sus territorios, aunque investigan los incidentes.

Un dron ruso ha impactado esta madrugada contra la chimenea de una central eléctrica en la localidad de Auvere, Estonia, tras internarse en el espacio aéreo de esta república del Báltico desde territorio ruso.

El Servicio de Seguridad Interna (ISS) ha confirmado que el incidente ocurrió a las 3.43h de la madrugada. Según han declarado en la radiotelevisión pública estonia ERR, no se han registrado heridos.

La central eléctrica no sufrió daños directos, según la empresa generadora Enefit Power, y el incidente no tendrá un impacto significativo en el sistema eléctrico estonio.

Este incidente se produjo en un momento en el que el puerto báltico ruso de Ust-Luga, en la región de Leningrado, estaba siendo objeto de un ataque con drones ucranianos, mientras que las instalaciones petroleras del puerto de Primorsk, en esa misma región, llevan más de dos días en llamas

"Estas son las consecuencias de la guerra de agresión a gran escala de Rusia. Podemos anticipar que sufriremos más incidentes de este tipo", en palabras de Margo Palloson, director general del ISS.

La Fiscalía estonia, por su parte, considera que el dron no iba dirigido intencionadamente hacia la central eléctrica de Auvere. Tampoco ha podido confirmar que se dirigiera deliberadamente hacia Estonia.



"Según la información disponible, el dron no iba dirigido contra Estonia. Se están tomando las primeras medidas y la investigación aclarará las circunstancias más concretas", ha declarado la fiscal general del Estado, Astrid Asi, mediante un comunicado.



El incidente se produce en pleno ataque al puerto báltico ruso de Ust-Luga, en la región de Leningrado, por parte de drones ucranianos. La ofensiva ha alcanzado hasta el puerto de Vyborg, en la frontera entre Finlandia y Rusia.

BREAKING:



Ukrainian drones have struck the Port of Vyborg right on the border with Finland and caused severe damages.



Vyborg is an old Finnish city which was invaded and annexed by Russia during the Second World War. pic.twitter.com/FBPQumvj9A — Visegrád 24 (@visegrad24) March 25, 2026

En paralelo, otros dos drones -uno de ellos con presunto origen en Ucrania- han impactado en territorio de Letonia. Se trata del segundo incidente en este país después de que otro dron ucraniano se estrellase en un lago el pasado lunes.



Uno de los drones se ha estrellado cerca de un pueblo en el sureste, según Egils Leščinskis, general de brigada de las Fuerzas Armadas letonas, sin causar daños. El artefacto entró en el espacio aéreo letón desde Bielorrusia poco antes de la 01.00 de la madrugada y bordeó la frontera hasta entrar en el espacio aéreo ruso.

El segundo objeto volador entró en el espacio aéreo letón procedente de Rusia después de las 02.00 de la madrugada y fue rastreado por los sensores durante 20 minutos hasta que desapareció y detonó cerca de la aldea de Dubravičina, próxima a la localidad de Kraslava.

El portavoz de las Fuerzas Armadas indicó que la policía local y personal militar se desplazaron a la zona donde explotó el dron para recoger los restos e intentar identificar su origen. La primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, apunta a que el dron podría proceder de Ucrania.

Leščinskis ha instado a esperar el resultado de las pruebas del aparato explosionado, pero declaró que "no hay pruebas ni sospechas de que, en este caso, el dron se dirigiera intencionadamente hacia Letonia".

El coronel Arvis Zīle, jefe del Centro de Gestión de Crisis de Letonia, señala que el país se encuentra cerca de una zona de conflicto militar y que son posibles las intrusiones de drones de cualquiera de las dos partes.

"Como consecuencia de estas hostilidades, este tipo de incidentes son posibles en nuestro país en el futuro, pero no se trata de una crisis a escala nacional. Se trata de un incidente aislado del que se ocupaban nuestras fuerzas armadas nacionales", afirmó Zīle.