Muere a los 88 años el ex primer ministro socialista francés Lionel Jospin

Las claves nuevo Generado con IA Fallece a los 88 años Lionel Jospin, ex primer ministro socialista francés y figura destacada del socialismo en su país. Jospin lideró el Gobierno francés entre 1997 y 2002 durante la presidencia de Jacques Chirac y fue también primer secretario del Partido Socialista. Su vida política estuvo marcada por reformas como la reducción de la jornada laboral, la ampliación de la cobertura sanitaria y la legalización de uniones civiles. Pese a su perfil progresista, defendió la moderación fiscal y privatizó más empresas estatales que sus predecesores.

El ex primer ministro Lionel Jospin, figura destacada del socialismo francés, ha fallecido este lunes a los 88 años, según ha anunciado su familia.

Además de jefe del Ejecutivo de cohabitación entre 1997 y 2002, durante la presidencia del conservador Jacques Chirac, Jospin fue primer secretario del Partido Socialista, diputado y ministro en los gobiernos de François Mitterrand.

Perdió dos veces las elecciones presidenciales, siendo eliminado en la primera vuelta en 2002, frente al líder del ultraderechista Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen.

Aquella derrota supuso el final de su vida política, caracterizada por medidas como la reducción del horario laboral, la ampliación de la cobertura sanitaria universal y la introducción de las uniones civiles. Esto último equiparó en derechos a las parejas homosexuales y heterosexuales.

Aunque de talante progresista, Jospin abogó por la moderación fiscal y vendió más propiedades estatales al sector privado que cualquier otro de sus predecesores. Su postura se resumía en el eslógan: "Sí a la economía de mercado, no a la sociedad mercantil".

Sin embargo, su carácter austero y serio nunca resonó entre el electorado, proyectando la imagen de un burócrata efectivo pero incapaz de ilusionar como candidato.

Nacido en un suburbio de clase media de París en 1937 en una familia de protestantes franceses, Lionel Robert Jospin heredó el sentido del rigor de su confesión religiosa junto con los ideales militantes del socialismo.

Su padre, Robert Jospin, era un profesor involucrado en la organización de la Sección Francesa de la Internacional de los Trabajadores, que terminaría convirtiéndose en el Partido Socialista. Su made, Mireille Dandieu, fue comadrona, enfermera y trabajadora social.

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