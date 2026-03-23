El efecto bumerán de Trump en el Ártico: Islandia acelera su adhesión a la UE y Groenlandia atrinchera tropas europeas

El aumento de la amenaza rusa y el expansionismo estadounidense en el Ártico han reforzado el europeísmo en Islandia y la cooperación militar en la región.

La presión de Trump sobre Groenlandia ha sido clave en la convocatoria de elecciones anticipadas en Dinamarca, donde la gestión del gobierno frente a la crisis ártica será central en la campaña.

Dinamarca, junto a aliados europeos, preparó medidas militares para defender Groenlandia ante la posibilidad de una incursión estadounidense, incluyendo la colocación de explosivos en pistas de aterrizaje.

Las declaraciones de Trump sobre Islandia y Groenlandia han acelerado el proceso de adhesión de Islandia a la Unión Europea, con un referéndum adelantado para los próximos meses.

No es ningún secreto que Donald Trump, 47º presidente de los Estados Unidos, ha ambicionado anexionarse Groenlandia alegando razones de Seguridad Nacional. Sin embargo, en su discurso de enero en el Foro de Davos causó estupor al referirse a un territorio ártico diferente, Islandia, como objetivo de su política exterior.

Davos emerge como anticipo de las tensiones que la operación 'Furia Épica' contra Irán provocaría entre EEUU y sus aliados. A lo largo de su intervención cuajada de reproches hacia la Unión Europea y la OTAN, Trump -que todavía alimentaba la idea de comprar Groenlandia- comenzaba a mencionar Islandia en varias ocasiones, al parecer confundiendo ambas.

El republicano llegaba a decir que "Islandia les había hecho perder mucho dinero" en referencia a la venta de bonos por parte del fondo de pensiones de Dinamarca que, como advertencia, perjudicó a las bolsas estadounidenses.

A regañadientes, la Casa Blanca confirmaba que efectivamente Trump sólo tenía a Groenlandia en mente. La Secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, llegaba a negar error alguno puesto que "Iceland" (Islandia en inglés) significa "isla de hielo" y puede aplicarse a cualquiera en el Ártico.

Marco Rubio, Secretario de Estado, explicaba más sobriamente que el presidente de EEUU se había confundido. "En ocasiones se producen lapsus", zanjaba.

Real o figurada, la amenaza de Donald Trump sobre Islandia ha tenido un efecto inmediato sobre el sentimiento europeísta en la isla. Las conversaciones para unirse a la Unión Europea como estado nº 28, que se interrumpieron en 2013, se retomarán en los próximos meses según confirmaba la primera ministra Kristrun Frostadottir en su reciente visita a Polonia.

Los islandeses estaban llamados a participar en 2027 en un referéndum para decidir si se retomaban las negociaciones con Bruselas. Sin embargo, la consulta popular se celebrará ahora en cuestión de meses, confirmaba Frostadottir. "Hay una oportunidad abierta para mejorar la integración de Islandia en Europa", declaraba.

La primera ministra de Islandia, Kristrun Frostadottir, comparece junto a su homólogo polaco Donald Tusk. REUTERS/Kuba Stezycki

La isla pertenece ya al mercado único europeo, al espacio transfronterizo Schengen y a la Asociación Europea de Libre Comercio, además de pertenecer a la OTAN. Sin embargo, la amenaza rusa militar concretada en la guerra de Ucrania, el expansionismo estadounidense sobre Groenlandia y el alza del coste de la vida han aumentado el interés por unirse a la UE.

La ministra de Exteriores islandesa, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, expresaba en declaraciones a la agencia Reuters su esperanza de que el ingreso de la isla en la Unión Europea se produzca en 2028. "Hemos visto los beneficios de sentarnos a la mesa", ilustraba.

La batalla por el Ártico que no fue

La cadena pública danesa, DR, acaba de revelar que Copenhague temía seriamente una incursión militar estadounidense en Groenlandia. Con la colaboración de Francia, Alemania y otros países escandinavos, Dinamarca se preparó para resistir en un conflicto que habría dañado, sino destrozado, a la Alianza Atlántica.

1/ Denmark was reportedly preparing for full-scale war with the US over Greenland in January, with military support from France, Germany, and Nordic nations. Elite troops and F-35 jets with live ammunition were sent, and runways were to be blown up to prevent an invasion. ⬇️ pic.twitter.com/g5eoBvuZ8T — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) March 19, 2026

Aunque los planes para defender el territorio autónomo se empezaron a trazar en 2025, un acontecimiento aceleró los preparativos: la captura de Nicolás Maduro en Año Nuevo de 2026. La evidencia de que EEUU había comenzado a lanzar operaciones unilaterales en el extranjero se juntó con los mensajes cada vez más agresivos de la órbita trumpista.

Así, las maniobras militares conjuntas previstas en suelo de Groenlandia sirvieron para transportar explosivos, con los que las fuerzas especiales habrían demolido las pistas de aterrizaje en la isla para evitar que fueran usadas por EEUU. También se acarrearon bolsas de sangre para los heridos en anticipo de enfrentamientos armados.

El objetivo era tener "soldados de cuántas más banderas posibles" sobre el terreno, para amplificar el efecto disruptor que tendría sobre la OTAN un ataque estadounidense. Y aunque las prioridades de Trump han pasado a centrarse en Oriente Próximo y en Cuba, el gobierno danés sigue considerando su soberanía territorial amenazada.

Dinamarca vota pensando en Groenlandia

La resistencia a la presión de Trump, que finalmente renunció a sus planes de anexión a cambio de un nebuloso acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia, ha sido el gran determinante de la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas en Dinamarca.

La primera ministra Mette Frederiksen cita a los daneses con las urnas el próximo 24 de marzo, una medida con la que pretende capitalizar el aumento de popularidad que le ha brindado su postura firme pero dialogante ante la agresiva retórica de Washington.

Frederiksen también ha sido una de las grandes muñidoras de los apoyos europeos a Kiev en la guerra contra Rusia. Sin embargo, los votantes podrían castigarla por lo que se ha interpretado como una desatención hacia los asuntos nacionales, explica el politólogo Joachim B. Olsen a la agencia Reuters.

"La confianza en Mette Frederiksen como líder y en su capacidad para capitanear la nave entre las crisis de Groenlandia y Ucrania será el centro de la campaña", valora. "Pero su debilidad es haber sido ya primera ministra en dos legislaturas. Si aborda la desigualdad, los votantes replican que por qué no se ha ocupado de ello hasta ahora".

El actual gobierno danés es una coalición poco ortodoxa formada por los socialdemócratas de la primera ministra, el partido liberal y los moderados. Surgida en 2022 en las postrimerías de la pandemia, se prevé que esta alianza pierda la mayoría al tiempo que los votantes se reposicionan en vértices más tradicionales de izquierda y derecha.

Los socialdemócratas, de hecho, vienen de una contundente derrota en las elecciones municipales de 2025, en la que perdieron la alcaldía de Copenhague por primera vez en 87 años. Sin embargo, en los últimos meses los apoyos han rebotado de un mínimo del 17% en diciembre a un 22%, todavía alejado sin embargo del 28% con el que ganaron en 2022.

Sin embargo, mantener el tipo frente a Trump no lo es todo en la política danesa. Las medidas de austeridad para aumentar el gasto militar que abandona Frederiksen en un contexto de alza del coste de la vida resulta impopular. La primera ministra quiere además reforzar las ya de por sí estrictas leyes migratorias danesas, algo que la lleva a chocar con aliados europeos. Su animosidad con el español Pedro Sánchez es notable al respecto.