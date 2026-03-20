Trump llama "cobardes" a los aliados de la OTAN mientras Reino Unido le abre sus bases para "debilitar" a Irán

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump calificó de "cobardes" a los aliados de la OTAN por no participar en la ofensiva contra Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz. El Reino Unido, liderado por Keir Starmer, permitió a Estados Unidos usar las bases de Fairford y Diego García para atacar posiciones iraníes relacionadas con misiles. El Gobierno británico insiste en que sus acciones siguen siendo defensivas y en línea con el derecho internacional, pese a las críticas internas y amenazas de Irán. Reino Unido y varios países europeos anunciaron su disposición a contribuir a la seguridad del paso por el estrecho de Ormuz, vital para el comercio mundial.

Las presiones de Donald Trump sobre los aliados de la OTAN, a los que llamó "cobardes" por no implicarse en la ofensiva contra Irán y en la reapertura del estrecho de Ormuz, acabaron haciendo mella en el primer ministro británico Keir Starmer.

Su Gobierno aceptó este viernes que Estados Unidos utilizara las bases británicas de Fairford y Diego García para golpear "los emplazamientos de misiles" y las "capacidades" que Irán emplea "para atacar barcos en el estrecho de Ormuz", bloqueado desde el inicio de la operación Furia Épica.

Según la BBC, Downing Street no descarta incluir en el rango de operaciones "de autodefensa colectiva de la región" la protección de las embarcaciones que deseen atravesar el cuello de botella, vital para los intereses del comercio mundial.

Hasta la fecha, el Gobierno laborista sólo había permitido que Estados Unidos utilizara sus bases para llevar a cabo operaciones defensivas. Downing Street asegura, sin embargo, que eso no ha cambiado, y que "los principios que sustentan el enfoque británico ante el conflicto siguen siendo los mismos".

"Reino Unido sigue comprometido con la defensa de su población, sus intereses y sus aliados, actuando de conformidad con el derecho internacional y sin dejarse arrastrar al conflicto más amplio", recoge el comunicado del Gobierno británico.

En realidad, los laboristas recurren a la misma base jurídica que utilizaron para permitir las operaciones militares estadounidenses previas. Lo que cambian son los objetivos.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, considera que la decisión de Starmer es "la madre de todas las rectificaciones", pero el verdadero interés reside en saber cómo interpretará el gesto el propio Trump, molesto con los miembros de la Alianza Atlántica.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, amenazó a su homóloga británica, Yvette Cooper, con considerar al Reino Unido "partícipe de una agresión" en el caso de que prestara sus bases a Estados Unidos.

Este jueves, Reino Unido emitió un comunicado conjunto con Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Japón en el que mostraban su disposición a "contribuir con los esfuerzos apropiados para garantizar un paso seguro por el estrecho".