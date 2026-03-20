La misión 'suicida' de petrolero ruso Kolodkin: romper el bloqueo de EEUU y entregar a Cuba 730.000 barriles de crudo

Las claves nuevo Generado con IA El petrolero ruso Anatoly Kolodkin transporta 730.000 barriles de crudo hacia Cuba para intentar romper el bloqueo energético impuesto por EEUU. La llegada del buque podría ser vital para la isla, que sufre apagones, escasez de energía y creciente malestar social debido a la crisis energética. El Kolodkin y su propietario, la naviera estatal rusa Sovcomflot, están sancionados por Washington, dificultando su rastreo y entrada a puertos estadounidenses. No es el primer intento de enviar combustible ruso a Cuba; otros barcos también han intentado sortear el bloqueo, aunque con dificultades y riesgos de represalias.

La situación en Cuba es cada vez más crítica. Aunque el presidente Miguel Díaz-Canel anunció hace unos días que sus funcionarios están negociando con representantes de Estados Unidos para levantar el asedio petrolero impuesto por la Administración Trump desde el 29 de enero, la isla se encuentra al borde del colapso.

No obstante, uno de sus históricos aliados parece estar intentando acudir al rescate. Según The New York Times, Rusia ha enviado un petrolero sancionado rumbo a la isla con cientos de miles de barriles de crudo, en un intento por desafiar el bloqueo energético de EEUU.

Una medida ha agravado aún más la maltrecha economía cubana, sumiendo a la población en un contexto de apagones generalizados, escasez de energía y creciente malestar social.

Se trata del buque Anatoly Kolodkin, cargado con cerca de 730.000 barriles de crudo. Salió hace unos días del puerto ruso de Primorsk y ya navega por el Océano Atlántico rumbo a Cuba. Y es que, oficialmente no se ha confirmado su destino final, pero numerosos analistas y rastreadores marítimos estiman que llegará a la isla en los próximos días, probablemente al terminal de Matanzas.

Especialmente porque el Gobierno ruso había anunciado que su destino era "Atlantis, EEUU". Sin embargo, en 2024 Washington impuso sanciones al petrolero y a su propietario, la naviera estatal rusa Sovcomflot, lo que hace muy improbable que atraque en territorio estadounidense. Además, este tipo de embarcaciones sancionadas suelen apagar sus transpondedores, lo que dificulta el rastreo de su ubicación.

Un conductor llena su tanque en una gasolinera en La Habana en pleno bloqueo del suministro de petróleo a Cuba. Reuters

Si consigue llegar, la entrega de petróleo podría convertirse en un salvavidas esencial para el Gobierno cubano, que enfrenta una profunda crisis energética después de que EEUU capturara al dirigente venezolano Nicolás Maduro, tomara el control de las exportaciones y paralizara el envío de combustibles a Cuba.

No es, sin embargo, el primer buque cisterna que intenta transportar combustible ruso en las últimas semanas. De acuerdo con el NYT y también expertos consultados por AP, otro buque, el Sea Horse, con bandera de Hong Kong, también intentó transportar unos 200.000 barriles de gasóleo ruso el mes pasado.

No obstante, a medida que se incrementaban las amenazas del presidente Donald Trump sobre una intervención en la isla, la embarcación se detuvo en medio del Atlántico por miedo a represalias. Desde entonces, siempre según las fuentes consultadas por el periódico estadounidense, pasó tres semanas a la deriva y ahora busca un nuevo comprador para su petróleo.