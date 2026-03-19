Muere Umberto Bossi, fundador de la Liga Norte italiana, a los 84 años

Fundó la Liga Norte en 1989 con el objetivo de lograr la independencia de la región norteña conocida como 'Padania'.

Bossi murió en el hospital de Varese, en el norte de Italia, donde estaba ingresado en cuidados intensivos.

El fundador del partido italiano Liga Norte, Umberto Bossi, exministro y defensor de la independencia de las regiones septentrionales del país, falleció este jueves a los 84 años, según confirmaron fuentes de su formación.

Bossi falleció en el hospital de Varese (norte) donde había sido ingresado en cuidados intensivos.

Este veterano y controvertido político, uno de los protagonistas de la historia reciente italiana, fundó en 1989 la Liga Norte con el intento de lograr la independencia de una zona del norte italiano conocida como 'Padania'.

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