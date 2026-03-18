Un carguero ruso 'fantasma' a la deriva en el Mediterráneo hace sonar las alarmas: puede causar una catástrofe ecológica

El carguero Artic Metagaz, dañado y a la deriva en el Mediterráneo. Marina Militare

Las claves nuevo Generado con IA El carguero ruso Artic Metagaz, cargado de gas natural licuado, lleva dos semanas a la deriva en el Mediterráneo tras un presunto ataque con dron. El buque ha entrado en aguas territoriales de Libia y, aunque no se han registrado fugas de gas, existe un alto riesgo ecológico si los tanques se agrietan. La responsabilidad del rescate recae en Libia, mientras varios países europeos han pedido a la UE una respuesta ante el peligro ambiental. El Artic Metagaz forma parte de la 'flota fantasma' rusa, utilizada para eludir sanciones internacionales tras la invasión de Ucrania.

Artic Metagaz, un buque ruso cargado de gas natural licuado (GNL) que lleva dos semanas a la deriva en el Mediterráneo, ha entrado en aguas territoriales de Libia, informa la agencia de Protección Civil en Italia.

El carguero se encuentra dañado, presuntamente a causa de un ataque con un dron ucraniano que obligó a la tripulación a abandonar el barco. Kiev, no obstante, ha negado cualquier responsabilidad en el incidente.

La agencia, que monitoriza la trayectoria de la nave, descarta que se hayan producido fugas de gas hasta la fecha. No obstante, advierte del riesgo en el caso de que los tanques llegaran a agrietarse.

"La dispersión del gas es una posibilidad muy real", declara un portavoz a la agencia Reuters. Aunque se desconoce cuánto GNL se transportaba a bordo en el momento del incidente, al menos dos tanques seguirían intactos.

Por otra parte, no se puede descartar que parte de la carga se haya disuelto en el agua. Italia, Francia, España y otros seis países europeos han advertido a la Unión Europea del riesgo ecológico que representa el carguero, y han exigido una respuesta.

Sin embargo, al encontrarse en el ámbito de Libia, la responsabilidad del rescate recaería en el país norteafricano, indican desde la Protección Civil italiana. Para complicar las circunstancias, el estado de la mar en la zona sería adverso.

La Unión Europea apuntaba en su respuesta que el Artic Metagaz formaría parte de la 'flota fantasma' rusa. Se trata de cargueros antiguos registrados bajo bandera de otros países con los que Rusia esquiva las sanciones por la invasión de Ucrania.

Desde marzo del año pasado, los puertos de la Unión Europea deben suspender el 'transshipment', el transbordo del GNL producido o exportado desde Rusia. La prohibición también incluye el apoyo técnico, los servicios de intermediación, la financiación y otras formas de asistencia financiera.

Sin embargo, al ofuscar su origen, estos buques pueden seguir realizando operaciones de intercambio con hidrocarburos incluso si están sometidos a restricciones. Se han utilizado, por ejemplo, en operaciones en Venezuela antes de la intervención de EEUU.

El ministerio de Exteriores ruso ha reconocido que el buque se encuentra a la deriva en el Mediterráneo. Sin embargo, declararon que la responsabilidad de Moscú para resolver la situación dependería de "circunstancias concretas".

Según el ministerio de Transporte de Rusia, el Arctic Metagaz transportaba gas desde el puerto de Murmansk en el Ártico, cuando fue atacado por drones navales ucranianos. Estos habrían sido lanzados, según la versión rusa, desde la costa libia.

Ucrania ha estado atacando refinerías de petróleo rusas a lo largo de 2024 y 2025, pero ha ampliado visiblemente su campaña en las últimas semanas, atacando plataformas petrolíferas en el mar Caspio y atribuyéndose ataques con drones marítimos contra tres petroleros en el mar Negro.

Su primer ataque contra un 'petrolero fantasma' ruso ocurrió el pasado diciembre. El Qendil estaba vacío cuando fue alcanzado por los drones en aguas neutrales frente a Libia, como le sucedió al Artic Metagaz.

Este petrolero opaco se dirigía al puerto ruso de Ust Luga, en el mar Báltico, tras regresar de India. En ese ataque sufrió "daños críticos", según informó el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).