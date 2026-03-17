Un brote mortal de meningitis obliga a la universidad inglesa de Kent a suspender exámenes presenciales: hay dos fallecidos

Las claves nuevo Generado con IA La universidad de Kent ha suspendido los exámenes presenciales tras un brote de meningitis B que ha causado dos muertes y 11 hospitalizaciones. El brote afecta a estudiantes universitarios y de secundaria, con la muerte confirmada de una joven de 18 años y otro estudiante cuya identidad no ha sido revelada. Cientos de alumnos hicieron fila en el campus para recibir antibióticos preventivos, mientras las autoridades investigan un posible foco de contagio en una discoteca local. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido recomienda estar atentos a síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, rigidez de nuca y erupciones cutáneas.

La universidad inglesa de Kent ha suspendido los exámenes presenciales de esta semana por un brote de meningitis que ha causado la muerte de dos jóvenes y, según las autoridades sanitarias del Reino Unido, otros 11 están hospitalizados.



Uno de los estudiantes de esa universidad, cuya identidad no ha sido facilitada, ha fallecido, mientras que la otra víctima mortal es una chica de 18 años de nombre Juliette, estudiante de un instituto de secundaria en el condado de Kent (sureste de Inglaterra).



La asociación de estudiantes de la universidad ha suspendido sus eventos a raíz del brote, que la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, en inglés) ha identificado hoy como meningitis del grupo B, una infección bacteriana grave de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal.

🚨 PICTURED: Students at the University of Kent queue for meningitis antibiotics pic.twitter.com/UZHEotxxag — Politics UK (@PolitlcsUK) March 16, 2026

El lunes, cientos de estudiantes hicieron fila en el campus de la universidad para recibir antibióticos como medida preventiva, en medio de la preocupación de los jóvenes y de gran parte de la comunidad del condado inglés.



Las autoridades sanitarias tratan de establecer el origen del brote, pero no se descarta que esté en una discoteca de Canterbury (Kent), ya que la sanidad pública ha pedido a quienes visitaron el establecimiento - Club Chemistry- entre el 5 y el 7 de marzo que acudan a recibir antibióticos como medida preventiva.



La UKHSA ha informado este martes que sigue de cerca la situación y ha pedido a la universidad y a la población de la zona de Canterbury que permanezcan atentos a los síntomas de la infección.



Los síntomas de la meningitis B incluyen fiebre alta repentina, intenso dolor de cabeza, rigidez de nuca, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y confusión.



A menudo aparece una erupción cutánea característica con manchas púrpuras o rojas que no desaparecen al presionarlas.