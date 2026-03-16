El líder belga Bart De Wever pide a Europa que "normalice" sus relaciones con Rusia para obtener energía barata

Las claves nuevo Generado con IA El primer ministro belga, Bart De Wever, propuso a la UE normalizar relaciones con Rusia para obtener energía barata ante el alza de precios por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. La sugerencia de De Wever generó fuertes reacciones en su coalición de gobierno y entre socios europeos, quienes recordaron que está prohibida la importación de energía rusa. El comisario de Energía y otros líderes belgas rechazaron la idea de volver a comprar gas ruso, argumentando que fortalecería económicamente a Rusia y su guerra en Ucrania. El ministro belga de Exteriores defendió el diálogo diplomático, pero diferenció entre dialogar y normalizar relaciones, subrayando la importancia de mantener la unidad europea.

El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, pidió el pasado sábado a la Unión Europea que aplicara "sentido común" para mitigar el alza de precios del gas y el petróleo causado por la guerra en Irán y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz. Ese "sentido común" que esgrimió el líder nacionalista flamenco pasa por "normalizar" las relaciones con la Rusia de Vladímir Putin para obtener así "energía barata".

"En privado, los líderes europeos están de acuerdo conmigo, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Debemos poner fin al conflicto en interés de Europa, sin ser ingenuos con respecto a Putin", confesó De Wever, retratado por Politico como "el activo más valioso" del Kremlin por su negativa a utilizar los activos rusos congelados para financiar un préstamo a Ucrania valorado en 140.000 millones de euros.

"Dado que no somos capaces de presionar a Putin enviando armas a Ucrania, y no podemos asfixiar su economía sin el apoyo de Estados Unidos, sólo queda un método: llegar a un acuerdo", remarcó De Wever en una entrevista con el diario L’Echo.

Las declaraciones del primer ministro de Bélgica más popular desde 2008, a decir de las encuestas, prendieron fuego a su propia coalición de gobierno, agitaron la política belga y soliviantaron a la mayoría de sus socios europeos.

El comisario de Energía, Dan Jørgensen, se encargó de recordarle que los Veintisiete habían tomado la decisión de dejar de importar energía rusa. "Antes de Navidad lo convertimos en ley", apuntó el socialdemócrata danés. "Sería un error repetir lo que hicimos en el pasado. En el futuro no importaremos ni una sola molécula de Rusia".

"El primer ministro puede decir lo que quiera a título personal, pero en nombre del Gobierno no puede decir que ahora, de repente, queramos ir a suplicar a Putin por energía barata. Eso no se ha acordado en el Gobierno", declaró este lunes Conner Rousseau, líder del partido socialista flamenco Vooruit, miembro del Gabinete.

"Volver a comprar más gas a Putin solo dará de nuevo más dinero a Rusia para continuar su guerra en Ucrania. ¿Por qué iba a parar jamás su guerra o sentarse a la mesa para negociar? Lo único que haces es alimentar aún más la agresión rusa", recoge, por su parte, el comunicado del partido Cristiano Demócrata y Flamenco (CD&V), otro socio de la coalición.

El ministro belga de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, del partido francófono de centroizquierda Les Engagés, compró parte del argumento del primer ministro: "¿Debemos entablar un diálogo con Rusia? Sí. De eso trata la diplomacia: de hablar, incluso con quienes no comparten tus puntos de vista".

Pero dejó claro que "diálogo" no era lo mismo que "normalización", y que esa era "una distinción crucial". "A día de hoy, Rusia rechaza la presencia europea en la mesa. Mantiene exigencias maximalistas", recordó Prévot. "Mientras ese sea el caso, hablar de normalización envía una señal de debilidad y socava la unidad europea que necesitamos ahora más que nunca".

El jefe de la diplomacia belga también matizó este lunes durante la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas que el apoyo de su país a Ucrania permanecía inalterable: "El primer ministro no ha dicho lo contrario. Tampoco ha pedido un alivio de las sanciones. Antes de un eventual acuerdo de paz, eso no está sobre la mesa".

El propio De Wever recogió cable en la noche del lunes, y optó por victimizarse. "Se le ha dado una dimensión como si ahora quisiera llevarme bien con Rusia", lamentó el primer ministro durante un acto organizado por la Federación de Empresas de Bélgica. "Ese no es en absoluto el caso".