Condenan a 24 años de prisión a un empleado de una guardería inglesa por violar y abusar sexualmente de varios niños

Las claves nuevo Generado con IA Nathan Bennett, trabajador de una guardería en Bristol, fue condenado a 24 años de prisión por violar y abusar sexualmente de niños a su cargo. El acusado, de 30 años, fue declarado culpable de ocho cargos, incluyendo dos de violación, cuatro de agresión sexual y dos de agresión por penetración a menores de entre dos y tres años. Las sospechas surgieron tras observar su comportamiento inapropiado y ser captado en cámaras de seguridad metiendo la mano en los pantalones de un niño, lo que llevó a su detención y al cierre de la guardería. Además de la prisión, Bennett deberá cumplir seis años de libertad condicional y el juez destacó los graves daños psicológicos causados tanto a las víctimas como a sus familias.

Un trabajador de una guardería que violó y abusó de niños pequeños a su cargo en Bristol, al oeste de Inglaterra, ha sido condenado a 24 años de cárcel, según ha dispuesto este lunes el Tribunal de la Corona de esta ciudad.



Nathan Bennett, de 30 años, que abusó de pequeños de dos y tres años en la guardería Partou King Street de Bristol, había sido declarado culpable el mes pasado de ocho cargos: dos de violación, cuatro de agresión sexual y dos de agresión por penetración.



Además, la corte estableció que, tras la cárcel, Bennett deberá cumplir un período de libertad condicional de seis años.



Durante el juicio, varios padres y personal de la guardería declararon que habían expresado su preocupación por el comportamiento del trabajador hacia los menores a su cargo en febrero de 2025.



La Policía inició una investigación después de que el personal lo captara en las cámaras de seguridad metiendo mano en los pantalones de un niño, lo que llevó a su detención y al cierre de la guardería.



El personal observó que sentaba a los niños en su regazo durante largos periodos de tiempo, usaba pantalones con agujeros en la entrepierna y parecía tener un comportamiento posesivo con algunos menores, según el juicio.



Antes de dar a conocer este lunes la condena, el juez William Hart dijo que Bennett ha causado "graves daños psicológicos" a varias personas, pero que "nunca más estará en una posición similar" para abusar de menores.



"Usted es un delincuente peligroso", le dijo a Bennett.