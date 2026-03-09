Imputado por homicidio el alcalde de la localidad suiza del trágico incendio de Nochevieja en el que murieron 41 personas

Fachada de Le Constellation, el bar de Crans-Montana donde se produjo la tragedia. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El alcalde de Crans-Montana, Nicolás Féraud, ha sido imputado por homicidio por negligencia tras el incendio de Nochevieja que causó 41 muertos y más de 100 heridos. Junto al alcalde, otras cuatro personas han sido imputadas, incluidos responsables de seguridad municipales y miembros del equipo de seguridad. La tragedia ocurrió en el bar Le Constellation cuando unas bengalas adheridas a una botella encendieron el techo de material inflamable. Como consecuencia, Suiza ha prohibido el uso de artefactos pirotécnicos en locales públicos desde el 1 de abril para reforzar la seguridad contra incendios.

El alcalde de Crans-Montana, la localidad alpina de Suiza donde se registró un trágico incendio la pasada Nochevieja en el que murieron 41 jóvenes y más de un centenar resultaron heridos, ha sido imputado en el marco de las investigaciones sobre lo ocurrido, según confirmaron este lunes las autoridades.

Además del regidor, Nicolás Féraud, otras cuatro personas han sido incorporadas a la instrucción como inculpados: el exconcejal responsable de Seguridad Pública entre 2021 y 2024, el antiguo responsable de seguridad en materia de protección contra incendios y su adjunto (2020-2024), así como un miembro del actual equipo de seguridad.

Los cinco acusados deberán responder por homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia, los mismos cargos que se imputan a los propietarios del bar Le Constellation, donde poco después de la medianoche del 1 de enero se produjo una de las peores tragedias vividas en Suiza en las últimas décadas.

Los propietarios del local nocturno, Jacques y Jessica Moretti, ambos de nacionalidad francesa, fueron los primeros imputados y han participado ya en varias diligencias. También estaba ya investigado el antiguo y actual responsable de seguridad del municipio de Crans-Montana.

De los nuevos imputados, Féraud es el personaje más conocido y con el cargo de mayor responsabilidad, y desde finales de junio era objeto de una denuncia penal por parte de la familia de una víctima con graves quemaduras. El regidor había reconocido fallos en las inspecciones de seguridad anuales.

Además, el alcalde de Crans Montana es recordado por haberse negado en una conferencia de prensa transmitida en directo a pedir perdón a las víctimas y a sus familias, lo que le atrajo muchas críticas no solo en Suiza, sino también en Italia y Francia, países que tuvieron numerosas víctimas en el incendio.

De los 115 heridos, 38 siguen hospitalizados dos meses después de la tragedia: 12 en Suiza y 26 en el extranjero.

A raíz de lo ocurrido, el Gobierno suizo ha aprobado una norma que prohíbe a partir del 1 de abril el uso de artefactos pirotécnicos en todos los locales abiertos al público como parte de la revisión del reglamento contra incendios.

En Le Constellation, el incendio empezó cuando las chispas de unas luces de bengala adheridas a una botella de champán encendieron el techo cubierto de una espuma insonorizante altamente inflamable, a partir de la cual el fuego se propagó en un minuto, según han determinado las investigaciones.