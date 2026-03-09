Disturbios en Mánchester durante la vigilia por Jamenei: una "Guardia Islámica" y choques entre bandos

Las claves nuevo Generado con IA Cientos de manifestantes rivales se enfrentaron en Manchester durante una vigilia por el líder supremo iraní Alí Jamenei. La concentración, organizada por la comunidad musulmana local, fue respondida con una contramanifestación de exiliados iraníes y críticos del régimen. El acto incluyó encendido de velas, banderas y pancartas a favor y en contra del régimen, llegando incluso a la quema de fotografías de Jamenei. Los manifestantes contrarios al régimen portaron banderas de Estados Unidos, Israel y la Irán pre-revolucionaria, criticando la falta de acción del gobierno británico frente al IRGC.

Cientos de manifestantes rivales se enfrentaron en el centro de Mánchester la noche del pasado miércoles, en un acto que comenzó como una vigilia con velas por el desaparecido líder supremo iraní Alí Jamenei y que se convirtió en un punto de confrontación entre dos bandos con posturas opuestas.

Según ha adelantado el medio local Manchester Evening News, esta concentración —organizada para rendir homenaje al ayatolá, alcanzado por las bombas israelíes en su residencia de Teherán— reunió a decenas de personas que portaban velas, banderas y pancartas recordando al fallecido líder supremo.

Sin embargo, la vigilia pronto atrajo a contramanifestantes que se oponían tanto al régimen teocrático iraní como a la idea de un acto de homenaje en suelo británico, mostrando banderas históricas de Irán anteriores a la revolución y consignas críticas con el liderazgo clerical.

La manifestación tuvo lugar en Sydney Street, junto a Oxford Road en pleno centro de la ciudad, y fue promovida por la comunidad musulmana de Mánchester.

Según reporta el citado medio mancuniano, había un ambiente de luto, mientras los asistentes colocaban velas, flores y fotografías del difunto ayatolá y de otras víctimas reportadas de los últimos ataques aéreos frente al centro, junto a pancartas que decían "Apoyamos la revolución".

Otra pancarta de uno de los asistentes decía: "Puedes matar a un hombre, pero no puedes matar una ideología –leales a nuestro líder". Los asistentes a favor del régimen podían verse ondeando la bandera de la República Islámica iraní, la bandera palestina e imágenes del ayatolá.

Según el Manchester Evening News, entre quienes participaban en la vigilia se encontraban Kayam Hussain, de 18 años, y su hermano, miembros de la comunidad pakistaní en Rochdale.

Kayam dijo: "Creemos que lo que está pasando en Irán, toda la guerra en Oriente Medio, es realmente caótico y va a traer muchísimo daño. Va a traer daño al mundo".

“La muerte de Jamenei es uno de los mayores errores que la gente ha cometido, porque no va a sentar bien en el mundo. Todo el mundo se va a ver afectado. Nos estamos acercando a algo catastrófico", añadió.

Pero esta multitud que apoyaba el régimen iraní fue recibida por una contramanifestación más numerosa, que puso música a todo volumen, cantó y bailó mientras celebraban la muerte del ayatolá Jamenei.

Estos manifestantes eran iraníes exiliados en el Reino Unido en su mayoría, así como personas que se mostraban en contra de lo que había supuesto en materia de derechos humanos el régimen iraní.

El grupo portaba banderas de Estados Unidos, Israel y la bandera de Irán de antes de la Revolución Islámica.

El grupo más grande de manifestantes quemó una fotografía del líder supremo, mientras sostenía bengalas y fotografías de Reza Pahlaví (hijo del último shah de Persia, derrocado en la revolución de 1979) junto a un retrato enmarcado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Entre los contramanifestantes se encontraba un ciudadano británico, Ryan Mendelson, de 33 años, que explicó que lleva apoyando a los exiliados iraníes en Reino Unido, con protestas cada semana.

"Estas personas con las que estoy son iraníes y quieren un cambio de régimen en su país. Están aquí para apoyarse entre ellos. Estamos aquí esta noche porque ellos quieren encender una vela por un dictador que ha asesinado a miles de personas".

Mendelson también atacó al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, al que acusó de no considerar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) como organización terrorista, a pesar de que otros países sí lo hayan hecho en Europa.

Además, aprovechó para criticar la "pasividad" del líder laborista ante el ataque terrorista sufrido en una sinagoga de Mánchester en noviembre de 2025, señalando que tan solo "ofreció aumentar la financiación".

En paralelo, Mendelson recordó que "Irán e Israel tenían una gran relación", antes de la llegada del régimen teocrático iraní en 1979. "Estamos felices porque Netanyahu le haya capturado y haya terminado con el ayatolá", señaló en declaraciones recogidas por el Manchester Evening News.