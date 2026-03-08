Noruega informa de una explosión en la entrada de la embajada de EEUU en Oslo

La fachada de la embajada de EEUU en Oslo, en una imagen de archivo.

La Policía de Oslo, capital de Noruega, ha informado de que alrededor de las 1.00 horas de este domingo se ha registrado una "fuerte explosión" en el acceso principal de la embajada de Estados Unidos en la ciudad, sin que por el momento hayan transcendido las causas de la detonación.

Según ha detallado el cuerpo de seguridad en un comunicado, "La policía cuenta con amplios recursos en los alrededores de la embajada de Estados Unidos. Aproximadamente a la 1.00 horas, se reportó una fuerte explosión en el lugar. La policía está en contacto con la embajada y no se han reportado heridos".

Las autoridades no han precisado todavía quién estaría detrás de la detonación ni qué tipo de artefacto podría haberse utilizado. "Actualmente no hay información sobre qué sucedió exactamente ni quiénes podrían estar involucrados", concluye el comunicado policial.

NOW: Armed police surround US Embassy in Oslo after reports of ‘loud blast’ https://t.co/f7q6niH4HF pic.twitter.com/jMQzhU62YR — Rapid Report (@RapidReport2025) March 8, 2026

Por su parte, el jefe de respuesta policial de Oslo, Michael Delmer, ha explicado a la emisora noruega NRK que podría haber algún herido de carácter leve, aunque por el momento evitarán dar detalles adicionales. "La razón por la que no comentamos al respecto en este momento es que la investigación se encuentra en una etapa muy temprana. Necesitamos aclarar de qué se trata antes de proporcionar información al respecto", ha insistido el responsable policial.

Testigos citados por medios locales oyeron un potente estruendo antes de que una nube de humo cubriera la zona donde se encuentra la representación diplomática.