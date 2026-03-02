Muere en Ucrania un alto cargo militar ruso que se libró de ir a la cárcel por corrupción a cambio de combatir en la guerra

Imagen de archivo de un soldado ruso en el frente de la guerra de Ucrania. Reuters

Un exalto cargo militar ruso, Serguéi Gorski, ha muerto en el frente ucraniano después de librarse de una pena de prisión por corrupción a cambio de ir a combatir, informó este lunes el diario Kommersant.



"Serguéi Gorski murió heroicamente mientras participaba en la operación militar especial (guerra de Ucrania)", informó una fuente policial que cita el diario ruso.



El militar fue enviado al frente en mayo de 2025, por lo que se suspendió el juicio en el tribunal que llevaba su caso en la ciudad de San Petersburgo.

Gorski formaba parte de la dirección de la Compañía de Construcción Militar hasta su detención en agosto de 2024, cuando el Servicio Federal de Seguridad (FSB) entró en su domicilio para detenerle por varios casos de corrupción.



Se le acusó de abuso de poder y de recibir dos sobornos en 2021 y 2022 por valor de 2,2 millones y 8,1 millones de rublos (cerca de 24.000 y 90.000 dólares al cambio actual), respectivamente.

13 años de prisión

La compañía del Ministerio de Defensa estaba auspiciada por el exviceministro de Defensa, Timur Ivanov, quien también fue enjuiciado por corrupción y condenado a 13 años de cárcel en julio del año pasado.

La Justicia rusa denegó por segunda vez este lunes la solicitud de Ivanov de ser enviado al campo de batalla desde la prisión preventiva en la que se encuentra mientras apela su caso.



Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, varios altos cargos rusos condenados por diversos delitos han solicitado conmutar su pena de cárcel por el servicio en el Ejército.