La guerra de Irán alcanza las puertas de la UE: Grecia envía fragatas y cazas a Chipre ante los ataques de Teherán

El refuerzo militar griego responde al aumento de la tensión en la región y al temor de que el conflicto se extienda a territorio europeo.

La presidenta de la Comisión Europea reafirma el apoyo colectivo de la UE a Chipre ante cualquier amenaza externa.

Los ataques con drones y misiles de Irán han sido interceptados por Israel y han causado daños menores en instalaciones británicas.

Grecia envía dos fragatas y dos cazas F-16 a Chipre tras los ataques de Irán contra bases británicas en la isla.

La guerra con Irán empieza a rozar el territorio de la UE. Tras desmarcarse inicialmente de la intervención de Estados Unidos e Israel, los dirigentes comunitarios temen ahora verse arrastrados al conflicto a medida que las hostilidades en Oriente Próximo se acercan a Europa.

El Gobierno conservador griego de Kyriakos Mitsotakis ha anunciado este lunes el envío inmediato de dos fragatas y dos cazas F-16 para reforzar la defensa de Chipre -país que ocupa ahora mismo la presidencia de turno de la UE y el más cercano a la región- después de los ataques de Teherán contra las bases británicas en la isla.

Los incidentes han forzado a aplazar la reunión informal de ministros de Asuntos Europeos que debía celebrarse este lunes y martes en Nicosia. Para finales de abril está programada una cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno, cuya celebración podría estar en riesgo si el conflicto continúa.

Un primer dron alcanzó la pista de la base británica de Akrotiri a última hora del domingo, aunque solo causó daños menores. Poco antes, el secretario de Estado de Defensa del Reino Unido, John Healey, reveló que Irán había lanzado dos misiles en dirección a Chipre, interceptados por Israel cuando atravesaban su espacio aéreo.

"Aunque la República de Chipre no era el objetivo, permítanme ser clara: apoyamos de forma colectiva, firme e inequívoca a nuestros Estados miembros frente a cualquier amenaza", ha asegurado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen tras conversar con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides.

Durante la mañana del lunes, el Gobierno de Nicosia ha informado del derribo de otros dos vehículos aéreos no tripulados que se dirigían a la misma base británica. Según la prensa chipriota, los drones habrían sido lanzados por Hezbolá desde Líbano.

A raíz de estos incidentes y del efecto contagio de la guerra de Irán por toda la región, Grecia -que cuenta con uno de los ejércitos más potentes del Mediterráneo- ha anunciado que acudirá al rescate de Chipre con el envío de dos fragatas y dos cazas F-16.

"Tras los ataques no provocados contra el territorio de la República de Chipre, se enviará de inmediato a Chipre la fragata Kimon, junto con una segunda fragata griega equipada con el sistema (antidrones) Centaur", ha anunciado este lunes el ministro de Defensa griego, Nikos Dendias.

"Asimismo, se enviará a la República de Chipre un par de cazas F-16 Fighting Falcon para contribuir a su defensa frente a las amenazas a las que se enfrenta", ha agregado.

El refuerzo se ha decidido tras una conversación telefónica entre Mitsotakis y Christodoulides. "Agradecemos al Gobierno de Grecia su rápida respuesta", ha dicho un portavoz del Gobierno chipriota.

Nicosia se queja de que Londres no haya dejado suficientemente claro que no va a utilizar sus bases soberanas en Chipre para lanzar ataques contra Irán.

"Nuestro país no ha participado ni participará en acciones militares", asegura el portavoz del Gobierno chipriota.

Starmer anunció este domingo que Reino Unido ha accedido a una petición de EEUU para permitir el uso de bases militares británicas con el fin de lanzar ataques "defensivos" contra posiciones de misiles iraníes, sin especificar cuáles.

El primer ministro británico asegura que Reino Unido ha aprendido las lecciones de los "errores de Irak" y que no participó en los ataques iniciales contra Irán ni "se sumará ahora a acciones ofensivas".

Londres, París y Berlín publicaron un comunicado conjunto a última hora del domingo en respuesta a los ataques de Irán a sus aliados en el Golfo en el que anuncian que adoptarán "las medidas necesarias para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región".

Eso incluye permitir "acciones defensivas necesarias y proporcionadas para neutralizar en su origen la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones".

"Hemos acordado trabajar conjuntamente con Estados Unidos y con los aliados de la región en esta cuestión", concluye el breve comunicado.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha conversado este lunes con el presidente de Turquía, Recep Tayipp Erdogan sobre Irán y la situación de seguridad en la región.

"Ambos coincidimos en la importancia del enfoque de 360 grados de la OTAN en materia de seguridad y en que siempre estamos preparados para disuadir y defendernos de cualquier amenaza, desde cualquier dirección", ha escrito Rutte en su cuenta de la red social X.