Von der Leyen anuncia la aplicación provisional del pacto comercial con Mercosur pese a las dudas de la Eurocámara

El sector agrícola europeo rechaza el pacto por temor a la competencia desleal, aunque la UE implementará mecanismos de vigilancia para proteger productos sensibles como la carne y el arroz.

El acuerdo reducirá aranceles para productos industriales europeos y podría aumentar hasta un 39% las exportaciones de la UE a Mercosur, apoyando más de 440.000 empleos.

El pacto comenzará a aplicarse tras la ratificación por Argentina y Uruguay, y busca dar una ventaja estratégica a Europa frente al aumento de aranceles de EE.UU. y la dependencia de China.

Ursula von der Leyen anuncia la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, pese a las objeciones de la Eurocámara, Francia y Polonia.

Justo cuando Donald Trump vuelve a desatar el caos arancelario, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha decidido este viernes acelerar la entrada en vigor del controvertido acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur.

El pacto comenzará a aplicarse de forma provisional, sin esperar a la ratificación de la Eurocámara, tras haber sido ya validado este jueves por Argentina y Uruguay.

La decisión llega pese a la oposición frontal de Francia y Polonia, así como del sector agrícola europeo, que teme una competencia desleal por parte de los productos latinoamericanos.

Von der Leyen tampoco ha tenido en cuenta las reservas del Parlamento Europeo, que remitió el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que examine su legalidad.

Mientras que el presidente Pedro Sánchez apoya la aplicación provisional del pacto con Mercosur, el PP de Alberto Núñez Feijóo ha pedido esperar a que el TJUE se pronuncie.

En una improvisada comparecencia, la presidenta de la Comisión ha defendido que el acuerdo con Mercosur "otorga a Europa una ventaja estratégica, por ser los primeros en un mundo de competencia intensa y horizontes cada vez más cortos". "Pero esa ventaja debe materializarse", ha subrayado.

Los Gobiernos europeos -recuerda Von der Leyen- facultaron al Ejecutivo comunitario para aplicar provisionalmente el acuerdo a partir de la primera ratificación por parte de un país de Mercosur.

"Ya lo dije antes: cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos. Por ello, en las últimas semanas, he debatido esta cuestión de manera intensa con los Estados miembros y con diputados del Parlamento Europeo. Sobre esa base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional del acuerdo", ha anunciado la presidenta.

"La aplicación provisional es, por su propia naturaleza, provisional. Así lo indica su propio nombre y así lo establecen los Tratados de la UE. El acuerdo solo podrá concluirse plenamente una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento".

"Por ello, la Comisión seguirá trabajando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente", señala Von der Leyen.

Junto con Sánchez, el otro líder europeo que ha reclamado acelerar Mercosur es el canciller Friedrich Merz, que considera este acuerdo como un pilar central de la agenda de diversificación comercial de la Unión Europea, junto con el pacto recientemente firmado con India.

Tanto Sánchez como Merz defienden que el acuerdo con Mercosur constituye una prioridad estratégica, por considerar que permitirá a la UE abrir nuevos mercados para compensar la subida de aranceles decretada por Trump y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de China en productos clave como las tierras raras.

En el bando contrario, el presidente francés, Emmanuel Macron, y las organizaciones de agricultores de toda Europa han encabezado el rechazo al pacto, con el argumento de que la liberalización perjudicará al sector del campo comunitario.

En su comparecencia, Von der Leyen ha alegado que "Mercosur es uno de los acuerdos comerciales más trascendentales de la primera mitad de este siglo", porque aproxima a socios "que ven el mundo como nosotros y que creen en la apertura, en la cooperación y en la buena fe".

"Mercosur encarna el espíritu con el que Europa está actuando en la escena global. Europa se está fortaleciendo y ganando autonomía. Nuestras empresas, nuestros trabajadores y nuestros ciudadanos se beneficiarán de ello, y deberían hacerlo lo antes posible", ha concluido la presidenta.

El acuerdo con el bloque latinoamericano -que se basa en el canje de carne de vacuno y productos agrícolas latinoamericanos por coches y maquinaria de la Unión Europea- formará un mercado de 700 millones de habitantes y ahorrará a los exportadores europeos 4.000 millones de euros al año en aranceles, según Bruselas.

En concreto, se recortan los "aranceles prohibitivos" de Mercosur sobre productos industriales clave como automóviles (actualmente 35%), maquinaria (14-20%) y farmacéuticos (hasta 14%),

Se calcula que el acuerdo puede incrementar las exportaciones anuales de la UE a Mercosur hasta un 39% (49.000 millones de euros), apoyando más de 440.000 empleos en Europa.

Aunque el pacto ha provocado un fuerte rechazo en el sector primario (con protestas en numerosas capitales de la UE), Bruselas sostiene que permitirá aumentar en un 50% las exportaciones agroalimentarias europeas a Mercosur, gracias a la rebaja de aranceles en productos clave como vinos y licores (hasta el 35%), chocolate (20%) y aceite de oliva (10%).

Además, el pacto protege frente a cualquier imitación a 344 indicaciones geográficas comunitarias. Para los productos más sensibles (carne de vacuno, pollo, arroz y azúcar), la UE ha aprobado un mecanismo de vigilancia y alerta temprana para detectar cualquier aumento brusco de las importaciones, que permitiría reintroducir aranceles.