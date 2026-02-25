La Asamblea Nacional francesa da luz verde a la muerte asistida para enfermos incurables con grandes sufrimientos

Las claves nuevo Generado con IA La Asamblea Nacional francesa aprueba legalizar la muerte asistida para enfermos incurables con grandes sufrimientos, con 299 votos a favor y 226 en contra. El proyecto, tras su aprobación en la cámara baja, pasa ahora al Senado, que ya rechazó una propuesta similar en enero. Si el Senado vuelve a oponerse, el texto será revisado por una comisión mixta del Senado y la Asamblea Nacional. Durante la segunda lectura, los diputados examinaron unas 2.000 enmiendas y aprobaron textos sobre cuidados paliativos y la muerte asistida.

La Asamblea Nacional francesa dio este miércoles un importante paso para legalizar el derecho a la muerte asistida para enfermos incurables que sufren grandes sufrimientos al aprobar una proposición de ley, en la que ha sido la segunda votación en la cámara baja sobre este asunto.

En una sesión en la que estuvieron presentes la mayoría de los 577 diputados, el proyecto fue adoptado por 299 votos a favor, frente a 226 en contra.

El texto pasará ahora al Senado francés, que ya había rechazado la proposición de ley el pasado enero, tras la aprobación en la Asamblea Nacional en una primera lectura en mayo de 2025.

Si la cámara alta, dominada por los conservadores, vuelve a oponerse, el texto deberá ser estudiado por una comisión mixta paritaria del Senado y la Asamblea.

Tras examinar unas 2.000 enmiendas en poco más de una semana durante esta segunda lectura, los diputados adoptaron este miércoles dos textos: uno, consensuado, sobre el desarrollo de los cuidados paliativos; el otro, más debatido, sobre la muerte asistida.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.