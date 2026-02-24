Von der Leyen urge a Zelenski a reparar el oleoducto Druzhba ante el veto húngaro al nuevo paquete de sanciones a Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió este martes en Kiev con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Reuters

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, urgió este martes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a que acelere los trabajos de reparación en Ucrania del oleoducto Druzhba dañado el 27 de enero en un ataque ruso.

El funcionamiento de esta infraestructura, clave para el suminsitro de crudo ruso a Europa Central y del Este, llevó al Gobierno de Viktor Orban a bloquear este lunes el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia y la aprobación final del prestamo de 90.000 millones a Kiev acordado por los líderes europeos en diciembre.

En una visita a la capital ucraniana por el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa, Von der Leyen condenó los bombardeos de Moscú al oleoducto y denunció que amenazan a la seguridad energética de Europa.

Visiblemente molesto, Zelenski respondió a la pregunta de si está dispuesto a reparar la infraestructura del oleoducto recordando que Rusia ha atacado este tipo de instalaciones en Ucrania en repetidas ocasiones.

“No puede ser que Rusia destruya, Ucrania o Europa reparen y Rusia ataque de nuevo”, reprochó Zelenski en una rueda de prensa conjunta con Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Zelenski advirtió también de que, al reparar las infraestructuras que Rusia ataca repetidamente, los trabajadores ucranianos ponen en riesgo sus vidas. “¿Renovar para qué? ¿Para perder gente? Es un precio muy alto”, declaró el presidente ucraniano.

Costa trasladó, por su parte, que la UE espera recibir en los próximos días información de UcrKiev ania sobre el tiempo que tardará en repararse la infraestructura del oleoducto Druzhba.

Costa señaló no obstante que existen alternativas para abastecer a Hungría, por ejemplo a través del oleoducto adriático, a través de Croacia, por lo que ésta no es una "cuestión de seguridad energética", al tiempo que instó a Budapest a dejar de violar "el principio de la cooperación sincera" en el seno de la UE.

Adhesión a la UE

Por otro lado, el mandatario ucraniano afirmó este martes que ha comenzado a trabajar con Von der Leyen y Costa en los "detalles" de la garantía de seguridad europea que supondrá la adhesión del país invadido a la Unión Europea y que él exige que sea en una "fecha clara", en 2027.

"Es fundamental que hayamos comenzado a trabajar en los detalles de una garantía clave de seguridad geopolítica para Ucrania y para toda Europa, así como en una fecha clara para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE)", señaló.

Zelenski dijo que espera que sea en 2027 para que "Putin no pueda bloquear nuestra adhesión durante décadas".

"Es cierto que queremos una vía rápida para la adhesión y estamos agradecidos por el gran apoyo y por el estatus de país candidato, entre otras cosas, por parte de las instituciones de la UE", aseguró.

Costa señaló al respecto que el apoyo europeo va más allá de la ayuda inmediata, porque "el futuro de Ucrania está en la UE", porque "una Ucrania próspera y democrática, anclada en la UE es una garantía de seguridad para toda Europa y uno de los elementos clave del proceso de paz".

"Ucrania ya ha logrado avances notables en las reformas europeas, incluso en las circunstancias más difíciles. El proceso de adhesión no es solo un ejercicio burocrático; es una transformación que aporta beneficios reales al pueblo ucraniano", añadió Costa.

Eso sí, no quiso entrar en valorar en si la fecha de 2027 que exige Ucrania es alcanzable como meta, pero expresó su esperanza de que sea en "un futuro cercano".

"Los preparativos técnicos con las instituciones de la UE avanzan bien y podemos esperar progresos significativos en el camino de la adhesión en un futuro próximo", dijo.

Von der Leyen fue más clara al afirmar que se trata una meta fijada por Zelenski y no por la Comisión Europea (CE), que negocia con el país los capítulos para la adhesión.

"Entiendo muy bien que para ustedes también es importante una fecha clara. La fecha que ustedes fijan es su referencia, el objetivo que quieren alcanzar. Saben que, de nuestra parte, establecer fechas en sí mismas no es posible. Pero el apoyo para que alcancen su meta es absolutamente claro de nuestra parte", enfatizó.

La presidenta de la CE explicó que Ucrania está en un buen camino para convertirse en miembro de la UE, pero puntualizó de nuevo que se trata de un "proceso basado en méritos".

"Pero eso también significa que la velocidad depende del país candidato. Debo decir que Ucrania es extraordinaria en la rapidez con la que cumple las reformas necesarias. Son reformas duras, no fáciles", reconoció.

"Es impresionante ver el enorme progreso que Ucrania está logrando a pesar de estar luchando una guerra por su supervivencia", recalcó Von der Leyen, quien mostró su "confianza en este proceso, porque hemos visto cuánto ha progresado Ucrania".