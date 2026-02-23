Trump quiebra el vínculo transatlántico: sólo uno de cada cuatro europeos sigue viendo a EEUU como un aliado

Estados Unidos estaría financiando think tanks y grupos políticos ultraconservadores en Europa, reforzando la influencia de la ideología trumpista en el Viejo Continente.

Crece la percepción en Europa de que el poder militar estadounidense ya no garantiza la seguridad continental, impulsando debates sobre el aumento del gasto en defensa y la creación de capacidades propias.

En países tradicionalmente cercanos a Washington, como Dinamarca, Reino Unido y Polonia, la mayoría ve a EEUU más como un socio necesario que como un aliado fiable.

Solo uno de cada cuatro europeos considera actualmente a Estados Unidos como un aliado, según encuestas recientes del ECFR y Public First.

Muchos ciudadanos de Europa, incluso aquellos que viven en los países más atlantistas del continente, reconocen que Estados Unidos ya no puede considerarse un aliado. Es más: sólo uno de cada cuatro europeos percibe actualmente a Washington como tal.

Esas son, al menos, las conclusiones que arrojan dos esperadas encuestas multinacionales publicadas la semana pasada: el informe CITRUS, elaborado por un think tank llamado European Council of Foreign Relations (ECFR), y un sondeo realizado por la empresa londinense Public First en colaboración con la revista Politico.

Los datos recogidos por el ECFR son bastante claros al respecto: en países como Dinamarca, Reino Unido y Polonia, históricamente próximos a Washington, un alto porcentaje de la ciudadanía –el 58%, 53% y 47%, respectivamente– ha pasado de ver un "aliado fiable" en Estados Unidos a ver simplemente un "socio necesario" del que no hay que esperar demasiado.

Ellos son los benevolentes, porque en otras partes del continente el sentir popular es bastante más hostil. Un 39% de los suizos ahora considera a los estadounidenses un "rival" e incluso un "adversario", por ejemplo. En Francia y Alemania, las dos grandes potencias europeas, ese porcentaje se sitúa en un 28%.

En lo que a España se refiere, los analistas del ECFR han recopilado datos que dicen que a día de hoy sólo el 10% de los españoles considera a Estados Unidos un aliado de la Unión Europea. El 50% lo mete en la categoría de "socio necesario", el 15% ve en él a un "rival" y el 13% se decanta por la definición de "adversario".

"Los esfuerzos de Donald Trump por redefinir relaciones internacionales consolidadas –especialmente en Europa– están distanciando a aliados tradicionalmente leales", señalan Erin Doherty, analista de datos de Politico, y Nicholas Vinocur, el corresponsal jefe de la revista en el Viejo Continente.

"El deterioro de la reputación de Estados Unidos plantea nuevas preguntas sobre la estabilidad del orden global que se ha mantenido durante décadas y sobre la fortaleza del país en el escenario mundial", añaden.

Por su parte Célia Belin, coautora del informe CITRUS y directora de la oficina del ECFR en París, ha querido poner el foco en el coste político que todos estos datos pueden llegar a tener para los líderes europeos: "Siguen cediendo ante Washington para evitar una ruptura, pero nuestra encuesta muestra que el coste es cada vez mayor".

Y añade: "Su respuesta moderada a las provocaciones de Estados Unidos corre el riesgo de erosionar la confianza no solo en el liderazgo, sino en la propia Europa, su unidad, su poder y su futuro".

Además, el poderío militar estadounidense se percibe cada vez más como un activo incierto. El sondeo realizado por Public First y Politico indica que cada vez son más las personas en Francia y Alemania que no creen que sus potenciales enemigos vayan a repensar atacar París o Berlín por miedo a las represalias estadounidenses.

Es decir: las represalias estadounidenses están dejando de percibirse como una garantía de seguridad en el Viejo Continente.

Merz pide en Múnich reparar la relación con EEUU y anuncia conversaciones con Macron para un escudo nuclear europeo

Otro dato al respecto: en tan sólo un año se ha producido una marcada caída del 10% en la proporción de ciudadanos británicos que aún consideran a Estados Unidos como un elemento disuasorio eficaz contra los ataques enemigos.

En línea con esto, parece que la mayoría de los ciudadanos europeos apoya un aumento del gasto en defensa y una porción sustancial apoya, además, implementar de nuevo el servicio militar obligatorio –algo que Alemania ya ha hecho hasta cierto punto– e incluso desarrollar una fuerza nuclear disuasoria a escala continental.

En ese sentido, y según los datos recabados por el ECFR, quienes más apoyan este tipo de iniciativas son los polacos (68%), los daneses (63%) y los británicos (59%). Siguen los estonios (56%), los portugueses (57%) y los alemanes (55%). Enfrente de todos ellos se encontraría Italia, donde solo un 26% de la opinión pública parece estar a favor del rearme.

¿Y en España? Siempre según el ECFR, nuestro país se encuentra dividido en dos: el 45% estaría a favor de aumentar el gasto en defensa mientras que el 44% se muestra en contra de hacerlo.

Advertencia de Macron

Curiosamente, ambos sondeos multinacionales han coincidido en su aparición con una entrevista concedida por el presidente francés, Emmanuel Macron, a varios diarios europeos. En ella el líder galo arremetió contra lo que calificó de "amenazas e intimidación" por parte de Washington.

Macron también aprovechó su intervención para advertir a otros líderes europeos de que las relaciones transatlánticas difícilmente volverán a la normalidad en el corto plazo.

Asimismo, su publicación ha tenido lugar días después de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran estos días en Milán.

Allí el vicepresidente estadounidense, JD Vance, fue recibido con abucheos y silbidos. Una bienvenida que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, definió como una muestra de "orgullo europeo" ante las "palabras poco amables" dirigidas a Europa desde el Gobierno estadounidense.

"El año pasado la opinión pública europea consideraba que Estados Unidos era un aliado poco fiable, pero crucial, capaz de disuadir a sus enemigos pese a su cierta imprevisibilidad", afirma Seb Wride, responsable de sondeos de Public First. "Pero ahora, lejos de dar por descontada la disuasión transatlántica que ofrece la alianza de la OTAN, la opinión pública europea apenas cree que exista".

A todo lo anterior hay que sumar las informaciones que han aparecido en las últimas horas diciendo que Estados Unidos ha reorientado su programa de financiación exterior para intentar exportar la ideología trumpista a Europa.

En otras palabras: hay un número indeterminado pero creciente de think tanks ultraconservadores y grupos políticos asociados a la nueva derecha radical que se están posicionando para recibir fondos de Washington.

Según ha informado la prensa estadounidense, varios funcionarios del Departamento de Estado habrían mantenido ya contactos preliminares sobre financiación pública con representantes de un think tank francés llamado Western Arc y con una asociación británica llamada Free Speech Union.

Esos acercamientos se han basado, siempre según la prensa norteamericana, en una lista facilitada a funcionarios estadounidenses por la fundación ultraconservadora Heritage, con sede en Washington, donde aparecían figuras públicas e instituciones "afines" a las posiciones –harto hostiles– que mantiene Trump con relación a la Unión Europea.

De confirmarse, estos movimientos reforzarían la percepción de que el actual Gobierno estadounidense no solo está redefiniendo su relación con Europa sino tratando, también, de influir activamente en su debate político interno.