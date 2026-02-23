Meloni y Macron chocan por la muerte del activista de extrema derecha francés a manos de 'antifas': "Hiere a toda Europa"

Ciudadanos franceses se concentran en repulsa por la muerte a golpes sufrida por Quentin, asesinado por activistas de ultraizquierda. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La muerte del activista ultraderechista Quentin Deranque en Lyon ha generado un fuerte enfrentamiento diplomático entre Italia y Francia. Giorgia Meloni, primera ministra italiana, calificó el asesinato como una "herida para toda Europa" y advirtió sobre los riesgos de la polarización ideológica. Emmanuel Macron criticó las declaraciones de Meloni, pidiendo serenidad y condenando la violencia de cualquier signo, subrayando las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos. Once personas han sido detenidas por la muerte de Deranque, siete de ellas enfrentan cargos de homicidio y una está vinculada a la formación de extrema izquierda La France Insoumise.

La muerte del joven activista ultraderechista Quentin Deranque en Lyon por los golpes de varias personas vinculadas a movimientos de extrema derecha ha enfrentado a los mandatarios de Francia e Italia. El motivo han sido las declaraciones de Giorgia Meloni, primera ministra italiana, que el presidente francés Emmanuel Macron ha interpretado como una intromisión.

Meloni mostró su tristeza en un mensaje su cuenta oficial de la red social X. "El asesinato del joven Quentin Deranque en Francia es un hecho que perturba y duele profundamente", señalaba, mencionando que el fallecido apenas había cumplido los 23 años y que sus agresores estaban "vinculados a grupos relacionados con el extremismo de izquierda".

A continuación la jefa del Gobierno italiano responsabilizaba al "odio ideológico" que "atraviesa" varios países europeos, y calificaba el suceso de "una herida para toda Europa".

“Ninguna idea política y ninguna contraposición ideológica puede justificar la violencia o transformar el debate en agresión física. Cuando el odio y la violencia ocupan el lugar del diálogo pierde siempre la democracia”, advirtió la primera ministra italiana.

Su vicepresidente y líder de la Liga, Matteo Salvini, aliado de la Agrupación Nacional de la francesa Marine Le Pen, también ha condenado este asesinato como “un hecho de una gravedad increíble” y ha alertado de “la escalada de acciones criminales” de la extrema izquierda.

Once personas han sido detenidas en relación con la muerte violenta, según la Fiscalía, y siete de ellos se enfrentan a cargos de homicidio. Uno de los procesados ejerció como asistente de un miembro parlamentario de La France Insoumise, la formación de extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon.

Desde la India, en donde se encontraba en visita oficial, Macron reprendió airadamente a su homóloga italiana. Preguntado en Nueva Delhi, comentó con aspereza que "los nacionalistas" que "no quieren que los molesten en su propio país" son "los primeros en comentar lo que ocurre en casa de los demás".

En reacción a las palabras del presidente francés, Antonio Tajani, ministro de Exteriores italiano, afirmó que la muerte de Deranque constituye "un asunto grave que nos afecta a todos" y calificó el suceso como un acto de violencia "que debe ser condenado sin ningún tipo de ambigüedad".

"Un asesinato sin límites, una advertencia para quienes recurren al odio y la violencia, para quienes insultan y emplean un lenguaje ofensivo. Ha habido muchos Quentins en Italia, algunos en los periodos más oscuros de la República", escribió Tajani en su perfil de la red social X.

Macron pide serenidad

Además de criticar las palabras de Meloni y distintos miembros del gobierno italiano, el líder del Eliseo ha instado a “permanecer calmados” y subrayó que la prioridad debía ser "el recuerdo y el respeto por este compatriota y su familia".

En paralelo, condenó toda violencia y advirtió que “no hay lugar para milicias, vengan de donde vengan". "Los partidos extremistas deben hacer limpieza, en este caso la extrema izquierda, pero también otros partidos de extrema derecha que a veces tienen militantes entre sus filas que justifican acciones violentas", aseguró el líder del ejecutivo galo.

Por su parte, Meloni luego aclaró en una entrevista en Sky TG24 que Macron había interpretado mal sus declaraciones y que su intención era advertir sobre los riesgos de polarización social, no interferir en lo que sucede en Francia.

En todo caso, la disputa producida entre ambas administraciones es una muestra más de lo alejadas que están las posiciones ideológicas en cuanto a diversos temas como seguridad e inmigración entre ambos países.

De hecho, ambos gobiernos representan una postura totalmente contraria. Mientras la dirigente italiana, Giorgia Meloni, es la cara más visible de los conservadores y reformistas europeos, más cercanos en cuestión migratoria al opositor Agrupación Nacional de Jordan Bardella y Le Pen.

Por su parte, el presidente francés encarna una posición más centrista, partidaria de una gestión abierta de la inmigración y defensora de la convivencia entre distintas culturas como base del modelo republicano.