El Gobierno británico evalúa eliminar a Andrés de la línea de sucesión real: actualmente ocupa el octavo puesto

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno británico estudia una reforma legal para eliminar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión real, donde ocupa actualmente el octavo puesto. Esta medida se plantea tras la investigación policial abierta contra Andrés por su vinculación con el 'Caso Epstein' y su presunta mala conducta en un cargo público. La propuesta necesitaría una ley aprobada en el Parlamento británico y el apoyo de los países de la Commonwealth que reconocen a Carlos III como jefe de Estado. La última vez que se modificó la línea de sucesión por ley fue en 2013, aunque existen antecedentes históricos como el caso de Eduardo VIII en 1936.

El Gobierno británico está evaluando promover una reforma legal que permita eliminar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión real, tras la investigación abierta en su contra como parte del 'Caso Epstein', según ha adelantado la BBC.

La medida impediría al hoy conocido como Andrew Mountbatten-Windsor convertirse en rey en caso de que las siete personas que le anteceden no pudieran o no quisieran hacerlo. En todo caso, esta ley se aprobaría una vez concluya la investigación policial abierta al expríncipe por mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

El hermano del rey Carlos III sigue siendo el octavo en la sucesión al trono a pesar de que fue despojado de sus títulos, incluido el de príncipe, en octubre pasado, cuando ya había estallado la polémica por su amistad con el pedófilo Jeffrey Epstein.

La propuesta del Gobierno que encabeza Keir Starmer llega después de que algunos parlamentarios, incluidos los Demócratas Liberales y el Partido Nacional Escocés, manifestaran su apoyo a una medida en este sentido.

Algunos parlamentarios laboristas, tradicional críticos con la monarquía, dijeron a la BBC que estaban "menos convencidos de que la medida fuera necesaria, en parte porque es muy poco probable que el ex duque de York alguna vez se acerque al trono".

La corporación pública británica ha recordado que es necesaria una ley del Parlamento de Londres para alejar definitivamente a Mountbatten-Windsor del trono. Esta medida tendría que ser apoyada por todos los demás países de la Commonwealth que tienen a Carlos III como jefe de Estado, ya que también afectaría a sus líneas de sucesión.

La última vez que la línea de sucesión fue modificada por una ley del Parlamento fue en 2013. Ese año, la denominada Ley de Sucesión a la Corona restauró a personas que previamente habían sido excluidos por haberse casado con un católico.

El rey Eduardo VIII ya fue eliminado, junto a sus descendientes de la línea de sucesión por una ley del Parlamento en 1936, debido a su abdicación.

El monarca quiso casarse con la estadounidense Wallis Simpson, cuando esta aún estaba casada con su segundo marido y tramitando el divorcio, lo que chocaba con la iglesia anglicana, de la que el rey es cabeza, y con el gobierno.

El entonces primer ministro Stanley Baldwin le dejó claro que el matrimonio provocaría la dimisión del Gobierno y una crisis constitucional, pero Eduardo VIII se negó a renunciar a su amor con Wallis.