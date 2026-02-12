Suiza votará limitar a 10 millones su población en un referéndum impulsado por la extrema derecha

El plan contempla también que en caso de que la población alcanzase los 10 millones, se activarían nuevas restricciones y, si la cifra no comenzara a descender en los dos años siguientes, el Gobierno estaría obligado a abandonar el acuerdo de libre circulación con la Unión Europea, su principal mercado de exportación. Además, una vez superado ese umbral, el plan contempla que a las personas admitidas provisionalmente ya no se les conceda un permiso de residencia o de establecimiento, la ciudadanía suiza ni ningún otro derecho de residencia.

Por el momento, ambas cámaras del Parlamento y el resto del Gobierno federal (formado por un total de cuatro partidos) han recomendado rechazar la votación, de acuerdo con los medios de comunicación locales. Algunas encuestas recientes, como la del grupo de investigación LeeWas, sostienen que cerca del 48% de los encuestados defienden la medida. No obstante, propuestas similares anteriores, como la de 2016 para deportar automáticamente a los inmigrantes culpables de delitos menores o la de 2020 para poner fin a la libre circulación con la UE, no cosecharon buenos resultados.

Según recoge The Guardian, entre los detractores figuran también importantes multinacionales, como Nestlé o Roche, que sostienen que la propuesta pondría en peligro los acuerdos bilaterales con la UE, incluido el alcanzado el año pasado para mejorar el acceso al mercado único.