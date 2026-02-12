Crece el escándalo en Noruega por el 'caso Epstein': imputado el exprimer ministro Jagland por sus vínculos con el pederasta

Las claves nuevo Generado con IA La Fiscalía noruega ha imputado al exprimer ministro Thorbjørn Jagland por corrupción agravada debido a sus contactos con Jeffrey Epstein. Jagland, que también presidió el Comité del Nobel de la Paz, tuvo reuniones con Epstein entre 2016 y 2018 para debatir una posible inversión inmobiliaria conjunta. Otras figuras noruegas implicadas en el escándalo son la exembajadora Mona Juul y su marido Terje Rød-Larsen, además de investigaciones sobre el exministro Børge Brende y la princesa Mette-Marit. El Parlamento noruego ha creado una comisión independiente para investigar los vínculos de Epstein con políticos noruegos de las últimas dos décadas.

La Fiscalía noruega ha imputado este jueves por corrupción agravada al exprimer ministro y exlíder del Comité del Nobel de la Paz Thorbjørn Jagland debido a sus contactos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

El director de la unidad de delitos económicos de la Fiscalía, Pål K. Lønseth, confirmó la imputación después de que el comité de ministros del Consejo de Europa, institución que presidió Jagland entre 2009 y 2019, suspendiese la víspera su inmunidad a petición de las autoridades noruegas.

"Siguiendo una orden judicial, Økokrim ha registrado hoy la vivienda de Thorbjørn Jagland en Oslo y también otras dos propiedades", dijo a la agencia NTB Lønseth, que añadió que el político noruego, de 75 años, será interrogado en los próximos días.

La Fiscalía noruega abrió la semana pasada una investigación contra Jagland por presunta corrupción vinculada a sus contactos con Epstein entre 2016 y 2018, periodo en el que debatieron sobre una posible inversión inmobiliaria conjunta y un viaje a la isla del millonario, que finalmente no se realizó.

Jagland fue primer ministro noruego (1996-97) y ministro de Asuntos Exteriores (2000-01), además de encabezar el Comité del Nobel de la Paz entre 2009 y 2015. "Solo tengo una cosa que decir: estoy contento de que se aclare el caso", dijo este jueves al diario Aftenposten.

Polémica en Noruega

Las revelaciones mediáticas relacionadas con documentos publicados por las autoridades estadounidenses en el caso penal contra Epstein que se han difundido desde noviembre de 2025 han salpicado a varias figuras políticas de Noruega.

La Fiscalía ha imputado también por corrupción agravada a la exembajadora noruega en Irak y Jordania, Mona Juul, y, por colaboración en ese supuesto delito, a su marido, el también diplomático Terje Rød-Larsen.

El exministro de Exteriores noruego, Børge Brende, está siendo investigado por el Foro Económico Mundial, institución que preside desde 2017; y la princesa Mette-Marit -esposa del príncipe heredero Haakon- se ha disculpado públicamente y ha prometido dar más explicaciones sobre sus lazos con Epstein.

El Parlamento noruego (Storting) acordó hace dos días crear una comisión independiente para investigar los vínculos de Epstein con los políticos noruegos, aunque quedan por determinar cuestiones como su mandato, quién la dirigirá y qué período de tiempo debe investigarse.

Varios partidos políticos noruegos -entre ellos el Partido del Progreso, principal fuerza de la oposición- se han mostrado favorables a que la comisión interrogue a todos los ministros de Exteriores en los últimos veinte años, lo que incluiría al actual primer ministro laborista Jonas Gahr Støre, que ocupó ese cargo entre 2005 y 2012.