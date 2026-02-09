Falsos coches de Policía, un tiroteo y explosiones: el espectacular asalto a un furgón en plena autopista en Italia

Vídeo | Así ha sido el asalto de película que se ha vivido en una carretera italiana

Una escena propia de película la que se ha vivido esta mañana en el sur de Italia, en una carretera estatal que conecta las ciudades de Lecce con Brindisi, cuando un comando asaltó dos furgones blindados bajo la mirada de decenas de conductores que quedaron atrapados mientras sucedía la escena.

Durante esta espectacular operación los delincuentes cortaron la carretera con coches y una furgoneta que posteriormente incendiaron, antes de darse a la fuga tras protagonizar un tiroteo con los Carabineros, la Policía estatal del país transalpino.

Según las primeras informaciones sobre lo ocurrido, los asaltantes embistieron e incendiaron una camioneta y un camión para bloquear el paso a las fuerzas del orden, y detuvieron a los dos furgones blindados que viajaban juntos haciéndose pasar por agentes del orden con falsos coches de policía con luces azules intermitentes.

Una vez que detuvieron los vehículos, varios miembros del comando aparecieron vestidos de negro con metralletas y acribillaron a balazos uno de los vehículos blindados y volaron sus puertas con explosivos, aunque todavía se desconoce si lograron robar el contenido que se encontraba dentro.

En este momento, llegó una patrulla de los Carabineros a la zona y persiguió a los delincuentes, lo que desencadenó en que se produjera un espectacular tiroteo entre la policía y los asaltantes cerca de la localidad de Squinzano, sin que se reportaran heridos. Después de este tiroteo, dos de los asaltantes fueron detenidos.

Las imágenes del lugar que grabaron los propios conductores que fueron testigos del suceso, muestran diversos vehículos en llamas, el vehículo blindado totalmente destruido debido al fuego y una gran columna de humo. Por su parte, los agentes se centran actualmente en encontrar al resto de miembros de la banda que participaron en el asalto.

Después del ataque, dos personas, presuntos miembros de la banda, fueron arrestadas por Carabineros mientras que otros miembros del comando se encuentran huidos, según informan los medios italianos.

Un diputado, testigo del ataque

Entre los incrédulos testigos del asalto se encontraba Claudio Stefanazzi, diputado del Partido Democrático, que grabó la escena y la colgó en redes sociales.

Además, Stefanazzi, aprovechó para responsabilizar al Gobierno de Giorgia Meloni de la inseguridad que se vive en Salerno, asegurando que "el ministro Piantedosi ya no puede seguir fingiendo que no pasa nada".

Para el diputado de la formación socialista, "Meloni es la responsable por ignorar el grave problema que tiene Salerno de orden público y de control del territorio", a la vez que augura que "se avecinan tiempos oscuros", debido a que el gobierno italiano "ignora los llamamientos desesperados de todo un territorio".