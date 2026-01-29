La UE designa a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como "organización terrorista" tras la represión de las protestas

La medida llega tras la represión de protestas en Irán y busca enviar una señal contra regímenes que matan a sus ciudadanos.

La decisión fue tomada por unanimidad por los ministros de Exteriores de los Veintisiete.

La Unión Europea ha designado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organización terrorista.

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciado que los ministros de Exteriores de los Veintisiete han acordado por unanimidad designar a la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista.

"La represión no puede quedar sin respuesta. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acaban de tomar la medida decisiva de designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista", ha anunciado la jefa de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales.

Según la también vicepresidenta de la Comisión Europea, esta designación es una señal de que "cualquier régimen que mata a miles de sus propios ciudadanos" está trabajando "hacia su propia desaparición".

