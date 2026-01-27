Indignación en Italia por la presencia de agentes del ICE, una "milicia que mata" en los Juegos Olímpicos de Invierno

Un hombre se enfrenta a agentes federales mientras una persona es detenida, en medio de las protestas en Mineápolis contra la presencian de agentes de ICE. Reuters

Una unidad de agentes del polémico Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) acompañará a las delegaciones estadounidenses en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia.

La presencia en suelo italiano de miembros de la 'policía migratoria' de Trump, en el ojo del huracán tras el asesinato en menos de dos meses de dos ciudadanos estadounidenses en Minéapolis -Renee Nicole Good y Alex Pretti-, ha desatado la indignación en Italia.

La oposición italiana e incluso algunos de los socios del Gobierno de Giorgia Meloni se han mostrado en los últimos días en contra del desplazamiento de este cuerpo migratorio para la cita olímpica, obligando a la primera ministra, quien se considera a sí misma aliada preferente de Trump en Europa, a hacer difíciles equilibrios para justificar su presencia.

El alcalde de Milán, una de las ciudades co-anfitrionas de los Juegos Olímpicos, calificó al ICE de "milicia que mata". En declaraciones a la radio RTL 102.5, Giuseppe Sala aseguró: "Está claro que no son bienvenidos en Milán, de eso no hay duda".

La senadora del Partido Demócrata (PD) Cristina Tajani, denunció que la imagen proyectada por este cuerpo en los últimos meses es "lo más alejado del espíritu de inclusión y convivencia" propio de una cita olímpica.

Más lejos ha ido Italia Viva, un partido de oposición liderado por el exprimer ministro Matteo Renzi, quien ha defendido que los agentes de ICE deberían tener prohibido entrar en Italia.

"ICE , la milicia antiinmigración de Trump, es un símbolo de violencia, represión, abusos y violaciones de derechos humanos. Aceptar su presencia en Italia es una locura", escribió el partido en X.

Vecinos de Mineápolis se reúnen alrededor de un monumento improvisado en el lugar donde agentes del ICE mataron a Alex Pretti. Reuters

Incluso Maurizio Lupi, líder del partido Noi Moderati, uno de las formaciones de la coalición de Gobierno de Meloni, ha criticado la participación de ICE en los Juegos del próximo mes. "Me parece una completa idiotez", declaró al diario La Repubblica.

El sindicato de extrema izquierda USB ha anunciado que organizará una manifestación "ICE OUT - De Minneapolis a Milán" en el centro de Milán el 6 de febrero, coincidiendo con la ceremonia de apertura.

A esta polémica contribuyeron las versiones contradictorias ofrecidas por Washington y Roma sobre el papel del ICE en suelo italiano.

Mientras la embajada de Estados Unidos en Roma aseguró que sus agentes prestarán apoyo al Servicio de Seguridad Diplomática para mitigar riesgos de organizaciones criminales, el ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, había declarado previamente que el ICE no operaría en territorio italiano, defendiendo que la seguridad es competencia exclusiva del Estado.

Ante tal confusión y tensión política por este asunto, el Gobierno de Meloni se ha visto obligado a forzar una reunión con el embajador estadounidense en Roma para "aclarar" la participación de los agentes del ICE en los JJOO de Invierno.

"Aclaremos: no es que vengan a mantener el orden público en la calle. Vienen a colaborar con la seguridad de la delegación estadounidense", explicó este martes el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

El ICE, en el ojo del huracán

Aunque la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE ha estado presente en importantes eventos deportivos tanto en EEUU como en el extranjero, incluyendo el Super Bowl o los Juegos Olímpicos de 2024 en París, su presencia ahora resulta incómoda tras los últimos acontecimientos en Minnesota.

Agentes del ICE mataron este sábado a tiros a Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años y residente de Mineápolis.

La víctima participaba en manifestaciones contra los operativos migratorios cuando fue reducido en el suelo por varios agentes y, según videos registrados por testigos, ya estaba inmovilizado cuando le dispararon, lo que ha puesto en duda la versión oficial que sostiene que los disparos fueron en defensa propia.

Alex J. Pretti es abatido por miembros del ICE.

Más de un mes antes, el 7 de enero, fue asesinada otra vecina de Mineápolis, Renée Nicole Good, también de 37 años y madre de tres hijos, tras recibir varios disparos de un agente del ICE mientras se encontraba dentro de su vehículo durante una operación migratoria.

La versión oficial alegó que intentó usar el coche como arma contra los agentes, pero videos y testimonios indican que el vehículo se movía lentamente y no representaba una amenaza inminente, lo que llevó a su familia a encargar una autopsia independiente que documentó múltiples impactos de bala, incluida una herida mortal en la cabeza.

Ambos asesinatos han desatado una ola de indignación nacional, con protestas masivas, denuncias de organizaciones de derechos humanos y el anuncio de investigaciones estatales y locales para esclarecer el uso de fuerza letal por parte de los agentes migratorios de Trump.

Italia acoge del 6 al 22 de febrero los 25º Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades de Milán y Cortina con la presencia de deportistas de 93 países de todo el mundo.