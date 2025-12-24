Trump ahonda el cisma con la UE al denunciar que "censura" la libertad de expresión: "¿Vuelve la caza de brujas de McCarthy?"

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una rueda de prensa el pasado 22 de diciembre. Reuters

Europa se revuelve contra el último ataque de la Administración estadounidense de Donald Trump. Bruselas, Francia y Alemania han condenado la decisión de la Casa Blanca de imponer restricciones de viaje a cinco ciudadanos europeos, incluido el excomisario comunitario de Mercado Interior Thierry Breton, que impulsan regulaciones para limitar la desinformación en plataformas como X, Meta y TikTok.

El Gobierno de Trump justificó esta medida acusando a los afectados de "censurar" la libertad de expresión y opiniones estadounidenses y perjudicar a los gigantes tecnológicos con unas normativas excesivas. Un portavoz de la Comisión Europea afirmó este miércoles que la respuesta a estas "medidas injustificadas" podría llegar "con rapidez y decisión".

La Comisión Europea subrayó que la libertad de expresión es "un derecho fundamental en Europa y un valor fundamental compartido con Estados Unidos". "Nuestras normas digitales garantizan unas condiciones de competencia seguras, justas y equitativas para todas las empresas, aplicadas de forma justa y sin discriminación", añadió.

Washington ha decidido sancionar a Breton, al activista británico Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate (CCDH), una organización dedicada a combatir el odio y la desinformación en internet, a las directoras de la organización alemana Hate Aid, Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, y a Clare Melford, cofundadora del Índice Global de Desinformación.

Según la Administración Trump, los sancionados "han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir opiniones estadounidenses con las que discrepan".

Thierry Breton, excomisario europeo de Mercado Interior, en una imagen de archivo de abril de 2024. Christophe Petit Tesson Reuters

Multa de la UE a X

Las restricciones de viaje son el último episodio en la complicada y tirante relación que EEUU y Europa mantienen desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el pasado mes de enero. Unas divergencias que han aflorado también en las políticas de defensa y comercio, en la resolución de la guerra de Ucrania o en materia de migración.

Las sanciones siguen la línea de la estrategia de Seguridad Nacional publicada por el Gobierno que advierte del "borrado de la civilización" de Europa por sus políticas migratorias y denuncia la supuesta censura de la UE a la libertad de expresión e incluso a la oposición política.

Breton fue uno de los principales impulsores de la Ley Europea de Servicios Digitales (DSA), que obliga a las grandes plataformas a hacerse cargo de los contenidos que difunden. La primera sanción amparada en esta normativa la impuso Bruselas a X a principios de diciembre: una multa mínima de 120 millones por "engañar" a sus usuarios con su famosa marca de verificación azul. Elon Musk, dueño de la red social, se ha referido al excomisario como el "tirano de Europa".

"¿Ha vuelto la caza de brujas de McCarthy?", se preguntó el propio Breton precisamente en X poco después de conocerse la noticia de la retirada del visado. "A modo de recordatorio: el 90% del Parlamento Europeo —elegido democráticamente— y los 27 Estados miembros votaron unánimemente a favor de la DSA. A nuestros amigos estadounidenses: la censura no está donde creen que está".

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario para Industria, el francés Stéphane Séjourné, afirmó que "ninguna sanción acallará la soberanía de los pueblos europeos" y mostró su "solidaridad total" con los sancionados. "Mi predecesor Thierry Breton ha actuado en favor del interés general europeo, fiel al mandato dado por los electores en 2019", dijo en un mensaje en redes.

El presidente galo Emmanuel Macron se manifestó en la misma línea, denunciando los "actos de intimidación y coerción" de la Administración Trump destinados a "socavar la soberanía digital europea". El mandatario aclaró que "las reglas que aplican en el ámbito de internet en Europa no tienen por objeto ser determinadas fuera de Europa".

El Gobierno de Pedro Sánchez, de la misma forma, ha expresado su solidaridad con Breton y los responsables de organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la desinformación y los discursos de odio. "Un espacio digital seguro, libre de contenidos ilícitos y desinformación, es un valor fundamental para la democracia en Europa y una responsabilidad de todos", ha apuntado Exteriores en un comunicado.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, definió la actitud de la Casa Blanca como "inaceptable entre aliados, socios y amigos". "La UE se mantiene firme en su defensa de la libertad de expresión, unas normas digitales justas y su soberanía regulatoria", recordó.

El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, también tildó de inaceptable la medida de Washington contra dos de sus ciudadanas, mostrando el "apoyo y solidaridad" del Gobierno con ellas. Cualquiera que describa esto como censura está tergiversando nuestro sistema constitucional", lamentó. "Las normas bajo las que queremos vivir en el espacio digital en Alemania y en Europa no se deciden en Washington".

Un portavoz del Índice Global de Desinformación, una organización sin ánimo de lucro, calificó las retiradas de visado como "un ataque autoritario a la libertad de expresión y un acto atroz de censura gubernamental". "La Administración Trump está, una vez más, utilizando todo el poder del gobierno federal para intimidar, censurar y silenciar las voces con las que no está de acuerdo", aseguró. "Sus acciones de hoy son inmorales, ilegales y antiamericanas".