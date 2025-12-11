Rutte advierte de que la OTAN será "el próximo objetivo de Rusia": “La guerra podría ser como la de nuestros abuelos”

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en una rueda de prensa este jueves en Berlín. Reuters

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido este jueves de que la Alianza Atlántica será el "próximo objetivo de Rusia".

En un discurso en Berlín, junto al canciller Merz, Rutte reiteró que los aliados deben prepararse para un conflicto que podría ser "de la misma magnitud que la guerra que sufrieron nuestros abuelos y bisabuelos".

El exprimer ministro neerlandés recordó que muchos miembros de la alianza no sentían hasta hace poco la urgencia de la amenaza rusa en Europa e instó de nuevo a los aliados de la OTAN a incrementar rápidamente su gasto en Defensa.

En su opinión, Moscú podría estar lista para usar la fuerza militar contra la OTAN en unos cinco años.

"Es hora de actuar. El conflicto está a la vuelta de la esquina. Rusia ha devuelto la guerra a Europa. Y debemos estar preparados", exhortó.

Sobre la nueva estrategia de seguridad de EEUU, ampliamente criticada por sus apreciaciones sobre Europa, Rutte consideró que sí contiene un claro compromiso de Washington con la seguridad del viejo continente.



Rutte recordó que con ocasión de la última cumbre de la OTAN en La Haya el presidente Donald Trump reclamó un mayor esfuerzo conjunto para incrementar el gasto en Defensa.

"EEUU siempre se ha comprometido con la OTAN, pero también ha tenido siempre la expectativa de que hagamos más, de que gastemos tanto como ellos", enfatizó.



"No porque simplemente tengamos que hacerlo, sino porque tenemos que hacerlo para alcanzar nuestros objetivos de capacidades y garantizar que podamos combatir contra los rusos si nos atacan", agregó Rutte, que también apuntó a la amenaza del rearme de China.



También el propio Merz, que en el pasado había criticado como "inaceptables" las formulaciones de la estrategia de seguridad sobre la democracia en Europa, destacó que no existe ningún indicio de que Washington no vaya a cumplir con sus compromisos de Defensa.

