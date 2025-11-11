Bruselas clasifica a España como país con alta presión migratoria con derecho a pedir el reparto europeo de migrantes

La Comisión de Ursula von der Leyen ha clasificado este martes a España, Italia, Grecia y Chipre como países bajo presión migratoria por el "número desproporcionado" de llegadas de migrantes irregulares durante el último año.

"En Italia y España, la proporción y el número absoluto de llegadas debido a los desembarcos recurrentes tras operaciones de búsqueda y rescate (SAR) fueron de tal magnitud que generaron obligaciones desproporcionadas para estos países en comparación con la situación general en la Unión", alega Bruselas.

"Más del 80% de las casi 97.000 personas asistidas en operaciones SAR (entre julio de 2024 y junio de 2025) fueron desembarcadas en estos dos Estados miembros (aproximadamente un 40% cada uno)", ha destacado la Comisión.

La clasificación como países bajo elevada presión migratoria significa en la práctica que España, Italia, Grecia y Chipre podrán acceder al nuevo 'instrumento de solidaridad' prevista en el Pacto Europeo de Migración y Asilo a partir de mediados de 2026. Este mecanismo obliga al resto de Estados miembros a prestar asistencia, aunque deja absoluta libertad para elegir la forma de hacerlo.

En concreto, las opciones posibles incluyen el reparto europeo de migrantes, contribuciones financieras o medidas alternativas de apoyo técnico o con personal o equipos. En ningún caso se prevén cuotas obligatorias, sino que las reubicaciones serán siempre voluntarias.

El Pacto Migratorioi prevé que los países que rechacen acoger migrantes deberán pagar una penalización de 20.000 euros por persona o aportar algún otro tipo de ayuda a los afectados por la presión migratoria.

No obstante, si la Comisión detecta incumplimientos sistémicos en el control de los flujos migratorios en un Estado bajo presión, el resto de países no estarán obligados a ejecutar sus compromisos de solidaridad.

La propuesta del Ejecutivo comunitario fija la 'cuota justa preliminar' de migrantes que debería acoger cada Estado miembro en el reparto, pero Bruselas ha decidido no hacer públicas estas cifras para evitar divisiones internas, ya que esta es una de las cuestiones que más envenena el debate europeo.

Número de entradas irregulares en cada ruta migratoria durante el periodo entre julio de 2024 y junio de 2025

Los números sólo se conocerán cuando los ministros de Interior de la UE alcancen un acuerdo, que se basará en las necesidades de los Estados bajo presión, las ofertas de los Estados contribuyentes y las deducciones o exenciones aplicables.

En su decisión de este martes, el Ejecutivo comunitario ha concluido además que Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia y Finlandia están en riesgo de presión migratoria, debido a altos números de llegadas, tensiones en sus sistemas de acogida o riesgo de instrumentalización migratoria.

Estos países tendrán acceso prioritario a la Caja de Herramientas de Apoyo a la Migración, que incluye, entre otras medidas, el apoyo operativo y técnico de Frontex y la Agencia Europea de Asilo, financiación comunitaria o asistencia a las repatriaciones.

Finalmente, Bulgaria, Chequia, Estonia, Croacia, Austria y Polonia se enfrentan a una "situación migratoria significativa" por presiones acumuladas en los últimos cinco años. Eso significa que podrán pedir al Consejo una deducción total o parcial de su contribución al mecanismo de solidaridad.

En su informe anual sobre Asilo y Migración, Bruselas constata una "mejora continua de la situación migratoria" en la UE durante el periodo analizado (julio de 2024 – junio de 2025), con una reducción del 35% en las entradas irregulares.

Al mismo tiempo, persisten un gran número de problemas como la presión derivada de nuevas llegadas irregulares, los movimientos no autorizados dentro de la UE, la acogida de refugiados ucranianos, la instrumentalización de la migración por parte de Rusia y Bielorrusia y la falta de cooperación de países terceros en retorno y readmisión.