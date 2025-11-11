Un avión de transporte de la Fuerza Aérea de Turquía se estrella en Georgia cuando volaba desde Azerbaiyán

Un avión de transporte de la clase C130 de la Fuerza Aérea de Turquía se ha estrellado este martes en Georgia cuando volaba desde Azerbaiyán. Según ha indicado el Ministerio de Defensa turco en un comunicado recogido por la agencia Anadolu, se han iniciado las "labores de búsqueda y rescate" en coordinación con las autoridades georgianas.

Por el momento se desconocen las causas del accidente y si se han registrado muertos, pero el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha enviado sus condolencias a "nuestros mártires". También ha manifestado su esperanza de que la tragedia se salde con el menor número posible de víctimas.

En las redes sociales ya se han publicado varios vídeos en los que se observa cómo el avión militar da vueltas en el aire sobre sí mismo hasta impactar contra el suelo.

🇬🇪🇦🇿🇹🇷 TUAF543 | Turkish Air Force C-130 (reg. 68-01609) Aircraft tracked departing Ganja earlier today, later signal lost over Georgian territory.



Footage below apparently shows the crash of the same aircraft, currently under verification. pic.twitter.com/1Qjt0FiBtY — Visioner (@visionergeo) November 11, 2025

