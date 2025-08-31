Zelenski aligera el peso de la guerra a los jóvenes de Ucrania al permitir que salgan del país los menores de 22 años

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado esta semana un cambio en la normativa de fronteras que permitirá a los hombres de entre 18 y 22 años abandonar el país.

La medida supone una relajación de la prohibición de salida impuesta en febrero de 2022, cuando comenzó la invasión rusa y se decretó la ley marcial. Hasta ahora, todos los varones de 18 a 60 años tenían restringido el paso al extranjero salvo en casos excepcionales.

El anuncio fue realizado por Zelenski en redes sociales y confirmado por la primera ministra, Yulia Svyrydenko, que precisó que la modificación también se aplicará a ciudadanos de ese rango de edad que se encuentren ya en el extranjero. “Queremos que los ucranianos mantengan sus lazos con el país todo lo posible”, declaró la jefa del Ejecutivo.

El Gobierno ucraniano introduce este cambio cuando más urgente es el reclutamiento. Kyiv ha recibido presiones de algunos aliados occidentales para reducir la edad y ampliar la base de movilización. La edad mínima para ser llamado a filas es de 25 años desde 2024, cuando se rebajó respecto a los 27 que regían en los dos primeros años de la guerra.

A report by Prime Minister Yuliia Svyrydenko covered many issues. In particular, cooperation with Norway in preparation for the heating season and the continuation of grant assistance for natural gas procurement. We greatly value Norway’s support.



Second, the expansion of our… pic.twitter.com/KhBjCWXuWP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2025

Zelenski ha rechazado por ahora reducirla hasta los 18, como han propuesto varios socios internacionales. El mandatario ha señalado que cualquier modificación de ese tipo sólo podría producirse si aumenta de forma significativa el ritmo de entrega de armamento por parte de Occidente.

Una encuesta de la agencia SociS sostiene que el 86,5% de los ciudadanos se opone a rebajar la franja.

La prohibición de salida de hombres en edad militar ha generado tensiones en la sociedad ucraniana desde el comienzo. Muchas familias optaron en los últimos años por enviar a sus hijos al extranjero antes de cumplir los 18 para evitar que pudieran ser reclutados en el futuro. Lo que provocó que en las clases de los institutos estuvieran formadas mayoritariamente por alumnas y que las universidades registraran una caída notable de solicitudes de ingreso por parte de varones.

El diputado Oleksandr Fedienko, del partido gobernante Servidor del Pueblo, confía en que la reforma puede ayudar a que esos jóvenes mantengan el vínculo con su país y aporten al desarrollo nacional en lugar de hacerlo en el extranjero.

El ministro del Interior, Ihor Klymenko, explicó en Telegram que el objetivo de la medida es ampliar las oportunidades de los jóvenes para acceder a estudios, prácticas y empleo legal en el exterior, de forma que la experiencia adquirida pueda utilizarse en el futuro para el desarrollo de Ucrania.

En declaraciones recogidas por The New York Times, algunas familias han mostrado su apoyo a la medida. Una madre identificada como Oksana, de 45 años, señaló que el cambio supone un alivio para muchos hogares, porque permitirá a los jóvenes viajar al extranjero durante un tiempo sin el riesgo de no poder regresar.

El ajuste normativo también facilita los reencuentros de familias separadas desde el inicio de la guerra. Hasta ahora, los hijos de muchos refugiados en la Unión Europea no podían visitar Ucrania sin quedar sujetos a la obligación de permanecer en el país.

Algunos analistas consideran, sin embargo, que la reforma puede reducir la reserva de posibles reclutas. “Desde el punto de vista de una guerra de desgaste, esta decisión significa básicamente una reducción en el tamaño del contingente disponible”, declaró Mykhailo Samus, director del New Geopolitics Research Network, al New York Times.

Otros expertos creen que la medida podría tener un efecto limitado. Los hombres de entre 23 y 25 años seguirán sujetos a la prohibición de salida antes de ser movilizables, y no todos los jóvenes tienen la capacidad económica de instalarse fuera del país.

La demografía también condiciona la situación. Ucrania sufrió un descenso pronunciado de la natalidad en los años noventa, lo que ha reducido la franja de jóvenes adultos disponibles para el servicio militar.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estimó en junio que entre 60.000 y 100.000 soldados ucranianos han muerto desde el inicio de la invasión. No es el único dato relevante. Eurostat registra que más del 31% de los ucranianos que recibieron protección temporal en la Unión Europea son menores de edad.