Rusia lanza un ataque con un misil balístico intercontinental contra una "infraestructura crítica" de Dnipró (Ucrania)

Las fuerzas rusas han lanzado entre las 5:00 y las 7:00 horas de este jueves un misil balístico intercontinental, otro misil aerobalístico Kh-47M2 Kinzhal y siete misiles crucero Kh-101 "contra fábricas e infraestructura crítica" de la ciudad de Dnipró, en el centro de Ucrania, según la Fuerza Aérea ucraniana.



Las defensas ucranianas pudieron derribar seis de los siete misiles de crucero, pero no interceptaron el misil balístico intercontinental ni el Kinzhal, que son dos de los misiles más sofisticados del arsenal ruso. Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, los misiles no derribados no causaron daños "sustanciales".

Este ataque llega horas después de que Ucrania lanzara ayer un ataque con varios misiles Storm Shadow de Reino Unido en territorio ruso tras usar los ATACMS de EEUU.

Además, las autoridades de la región de Dnipropetrovsk, de la que es capital Dnipró, han informado de un ataque masivo esta madrugada contra el óblast en el que se produjeron daños en "una infraestructura industrial" de la ciudad. Por el momento no se ha informado de víctimas.

Misiles ATACMS y Storm Shadow

Este ataque centrado en Dnipró se produce después de que EEUU, España, Italia y Grecia cerraran el miércoles sus embajadas en Kiev ante el peligro de un ataque masivo ruso contra territorio ucraniano.

Este posible ataque masivo sería la respuesta de Rusia a la decisión de la Administración Biden de autorizar a Kiev el uso de misiles de largo alcance ATACMS contra territorio ruso, lo que supone un punto de inflexión en la guerra que empezó en febrero de 2022 y que ayer, martes, cumplió 1.000 días.

Además, y según informó este miércoles The Washington Post, el presidente de EEUU también ha autorizado el suministro de minas terrestres antipersona a Ucrania con el objetivo de reforzar las defensas de Kiev.

Esos misiles ATACMS que cuentan con el visto bueno de EEUU ya han sido usados este por el Ejército ucraniano, según confirmaron este martes altos funcionarios estadounidenses y ucranianos The New York Times y Reuters. Ucrania también ha utilizado ya varios misiles Storm Shadow de Reino Unido para atacar la región rusa de Kursk.

Tras el ok de EEUU al uso de misiles de largo alcance proporcionados por su país, Putin respondió con la aprobación de una doctrina nuclear que permite responder con armamento nuclear ataques convencionales con drones o misiles que amenacen la soberanía de Rusia y Bielorrusia.

La doctrina autoriza un ataque nuclear en caso de que el ataque convencional enemigo suponga "una amenaza crítica para la soberanía y/o integridad territorial" de ambos países, que integran la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia.

El documento también considerará "ataque conjunto" la agresión de un país que carezca de armamento atómico, pero que tenga el respaldo de una potencia nuclear. Todo esto ues na clara advertencia a Estados Unidos y la OTAN, en caso de que decidan involucrase directamente en el conflicto en Ucrania.

Este jueves Biden ha dado un paso más al reforzar su apoyo a Kiev antes de dejar la Casa Blanca con el anuncio de perdonar a Ucrania más de 4.600 millones de dólares de un préstamos y la entrega de otros 6.000 millones más antes de la investudura de Donald Trump el próximo 20 de enero.