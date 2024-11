Zelenski dice que no habrá seguridad en la UE si Putin gana: "Nadie tiene aguas tranquilas en una tormenta"

"Si alguien en Europa cree que puede vender a Moscú Ucrania o cualquier otro país, como los Estados bálticos o los Balcanes, Georgia o Moldavia, y obtener algo a cambio, que recuerde esta simple verdad. Nadie puede disfrutar de aguas tranquilas en medio de una tormenta".

En un breve discurso por videoconferencia ante la Eurocámara para conmemorar los 1.000 días de guerra, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha avisado este martes a los líderes europeos de que no habrá seguridad en la UE si el Kremlin sale victorioso de su intento de invadir su país. "Deben hacer todo lo posible para poner fin a esta guerra de manera justa y juntos", les ha reclamado.

Sin pronunciar en ningún momento su nombre, Zelenski ha vuelto a criticar al canciller alemán, Olaf Scholz, por su conversación telefónica con Vladímir Putin que puso fin a dos años de aislamiento del líder ruso. "Mientras algunos líderes europeos piensan en elecciones o algo así a expensas de Ucrania, Putin está concentrado en ganar esta guerra. No va a detenerse solo", ha subrayado el presidente ucraniano.

El Gobierno de Kiev reclama a sus aliados europeos que redoblen sus sanciones contra Moscú y le proporcionen más armamento, con plena libertad para golpear objetivos dentro de territorio ruso. "Putin no valora a las personas ni a las reglas. Sólo valora el dinero y el poder. Estas son las cosas que debemos quitarle para restaurar la paz", ha subrayado Zelenski.

"Cada día es el mejor momento para presionar más a Rusia. Y está claro que, sin ciertos factores clave, Rusia carecerá de una motivación real para entablar negociaciones significativas: sin incendios en sus depósitos de municiones en territorio ruso, sin perturbaciones en su logística militar, sin bases aéreas rusas destruidas, sin pérdida de capacidad para producir misiles y drones y sin confiscación de sus activos", ha insistido.

El presidente ucraniano ha asegurado que Corea del Norte, que ya ha enviado 10.000 soldados a Rusia, tiene previsto aumentar su contingente militar hasta 100.000. "Incluso con la Corea del Norte de Kim Jong-un de su lado, Putin sigue siendo más pequeño que los Estados Unidos de Europa. Les pido que no olviden esto, y que no olviden todo lo que Europa es capaz de conseguir", ha concluido.

Josep Borrell saluda al nuevo jefe de la OTAN, Mark Rutte, durante el Consejo de Defensa de este martes en Bruselas Unión Europea

El día que se cumplen 1.000 días de la guerra en Ucrania es también el día en que Josep Borrell se despide como Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad de la UE. Lo hace presidiendo una reunión de ministros de Defensa (la número 123 de su mandato de cinco años) a la que también ha asistido Margarita Robles, que ha esquivado a la prensa.

Borrell ha pedido a los Estados miembros que mantengan su apoyo militar a Ucrania incluso aunque el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, decida cerrar el grifo para forzar una solución negociada con Rusia. "Los europeos no pueden adoptar una actitud reactiva. No pueden sentarse a esperar a ver qué hacen los estadounidenses y luego reaccionar. No podemos esperar a que Trump decida. Nuestro apoyo a Ucrania tiene que continuar", ha dicho.

De sus cinco años de mandato, "lo que quedará en mi memoria fue un día (el 24 de febrero de 2022), a las 6 de la mañana, cuando sonó el teléfono y una voz me dijo: Están bombardeando Kiev". "Con esta breve frase, están bombardeando Kiev, a las 6 de la mañana, se abrió una nueva era de nuestra historia", ha relatado Borrell.