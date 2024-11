Terror en la localidad francesa de Poitiers: un tiroteo entre bandas desemboca en una pelea con más de 400 implicados

Cinco personas resultaron heridas graves en un tiroteo y una reyerta relacionada con el tráfico de drogas ocurridos anoche en la ciudad de Poitiers (oeste de Francia), en el que hubo cientos de implicados, según informó este viernes el ministro francés de Interior, Bruno Retailleau.

Entre los heridos hay al menos tres adolescentes, dos de 16 años y uno de 15. El pronóstico vital de este último es de grave riesgo de fallecimiento ya que recibió un tiro en la cabeza.

El tiroteo desató una gran pelea entre bandas rivales en la zona de la plaza de Coimbra, un punto habitual del mercado de drogas en Poitiers, y en su punto más álgido hubo "entre 400 y 600" implicados, según explicó Retailleau en una entrevista con la cadena BFMTV.

El suceso empezó alrededor de las 22.45 hora local (21.45 GMT) del jueves y se produjo después de que el fin de semana pasado otro incidente relacionado con el narcotráfico dejase en estado crítico a un niño de 5 años en el área de Rennes.

Hasta esa ciudad bretona se desplazó durante la tarde Retailleau, desde donde prometió más medios para luchar contra este problema, dado que considera que Francia se está "mexicanizando", en sus propias palabras.

"Lo han visto en Marsella, lo han visto anoche en París, lo han visto hace unos días aquí con un niño de 5 años que está entre la vida y la muerte... Y no es en América del Sur, no es en México, no es en Bolivia. Es en Rennes, en Poitiers, en Marsella, es en Francia", dijo en declaraciones a los medios.