El Gobierno alemán pide deportar a los migrantes que exalten el terrorismo en las redes sociales

El Gobierno alemán endurecerá su política contra el odio en internet al expulsar del país a los migrantes que celebren en la red actos terroristas, según una reforma presentada este miércoles como una reacción al ataque que dejó un policía muerto y varios heridos en Mannheim (oeste).

El proyecto de ley fue presentado este miércoles por la titular del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, en la reunión mantenida por el gabinete ministerial del canciller Olaf Scholz.

Previamente, Faeser defendió este miércoles en unas declaraciones a los diarios del grupo de comunicación 'Funke Mediengruppe' que "cualquiera que no tenga pasaporte alemán y glorifique los actos terroristas aquí debe —siempre que sea posible— ser expulsado y deportado".

Estas palabras de Faeser estuvieron secundadas por el vicecanciller y ministro de Economía, el político verde Robert Habeck, quien manifestó tras la reunión del Consejo de Ministros que "quien se burle del orden liberal básico celebrando terribles asesinatos pierde su derecho a quedarse" en Alemania.

"Quien apruebe actos terroristas y los promueva debe marcharse", pues el "Estado tiene un serio interés en deportarlos", según Habeck, que recordó que "el Islam pertenece a Alemania, no el islamismo".

'Agitadores islamistas'

Para la ministra alemana del Interior, "los agitadores islamistas que viven mentalmente en la Edad de Piedra no tienen cabida en nuestro país".

"Estamos tomando medidas contundentes contra los delitos de odio islamistas y antisemitas en Internet", abundó Faeser.

'Justifican el terrorismo'

La titular alemana de Interior hizo estas declaraciones antes de señalar que en Alemania no sólo hubo individuos que celebraron en redes sociales "los bárbaros ataques terroristas de Hamás contra Israel" sino también "el terrible ataque islamista con cuchillo en Mannheim en el que murió el joven policía Rouven Laur".

Dicho ataque ocurrido hace un mes también dejó seis heridos, incluido el agresor, un afgano de 25 años que irrumpió en un acto público de una organización crítica con el islam.

Tras el 7 de octubre

Desde el ataque de la organización islamista palestina Hamás contra Israel del pasado 7 de Octubre, las autoridades alemanas han intervenido para el borrado de más de 10.700 mensajes en Internet relacionados con el odio en redes, según datos de la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA, por sus siglas en alemán).

Posteriormente, en una conferencia de prensa, salió al paso de críticas según las cuales sus planes pueden estar en conflicto con el derecho a la libertad de expresión.

"No es así porque estamos hablando de casos claros de incitación al odio y glorificación del terrorismo que son delitos contemplados en el código penal. No se trata de casos en que alguien de un 'me gusta' a uno que otro mensaje".