La campaña de Sunak se embarra: investigan a una candidata por apostar sobre las elecciones

El pasado 23 de mayo Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido, sorprendió a todos con una noticia que cambió el curso de la política británica. Cuando gran parte del mundo pensaba que las próximas elecciones serían en otoño del año 2025, el mandatario decidió adelantarlas para el próximo 4 de julio. Nadie sabía, excepto, parece, algunos de sus socios más cercanos. Tres días antes del anuncio su secretario parlamentario privado, Craig Williams, candidato por Glyndwr en Gales, apostó 100 libras en Ladbrokes a que los nuevos comicios serían esa fecha. Acertó, y el uso de información privilegiada le trajo como resultado un fajo de billetes.

Williams entendió rápidamente el error que cometió y salió a pedir disculpas. Con su decisión, no sólo deslegitima aún más la candidatura del Partido Conservador, sino además pone en duda su continuidad como candidato. En su declaración, confesó su "enorme error de juicio". Lo peor, eso sí, estaba por venir. Laura Sanders, otra de las candidatas del bloque de Sunak, también habría participado en una apuesta.

La trama de Sanders es especialmente delicada, al tratarse no sólo de una aspirante al poder, sino también de la esposa de Tony Lee, director de campañas del partido, quien conocida la controversia anuló sus redes sociales y se ausentó de cualquier actividad. La investigación también lo apunta a él como supuesto implicado.

Las reacciones a la trama no tardaron en llegar. La campaña está encendida y lo que pasó sólo enciende más la pradera. El líder laborista, Keir Starmer, señaló que todos los postulantes que hayan apostado deben ser castigados con efecto inmediato. "Esta candidata (Saunders) debería haber sido suspendida. Es muy revelador que Sunak no lo haya hecho. Si estuviera en mis listas no habría llegado a poner un pie en el suelo. Hay algo que trasciende lo ocurrido, que son 14 años de división y caos. Es un caso más de los conservadores sintiéndose por encima del resto".

Antes de esos casos el problema ya había arrancado, pero no había llegado a producir el suficiente impacto mediático. Un guardaespaldas de Sunak fue acusado también de hacer apuestas sobre la fecha de las elecciones, lo que le produjo una detención y el fin de su trabajo. Muchos opositores al primer ministro cuestionan la rápida actuación en contra del miembro de seguridad y las ambigüedades sobre los candidatos.

Uno de ellos es Pat McFadden, jefe de campaña del Partido Laborista, es decir, quien combate día a día con Lee en imponer su estrategia. "Si un policía es suspendido de sus funciones por hacer una apuesta con información confidencial, ¿por qué se permite que dos candidatos acusados de la misma ofensa puedan participar en las elecciones del 4 de julio?". En la misma dirección que Starmer, advirtió: "Esto parece como si hubiera unas reglas para los miembros del Partido Conservador y otras reglas para todos los demás".

Las investigaciones continúan y Sunak permanece recibiendo ataques desde todos lados. A su impopularidad en alza se suma este episodio. Según se supone, al menos unas 20 personas estaban al tanto de la información electoral. Además del primer ministro, habrían estado al tanto sus principales asesores, su equipo de campaña y el personal de seguridad a cargo de organizar todo para aquel día.

El desprestigio le sale caro a un hombre que está haciendo todos sus esfuerzos por revertir una contienda que parece imposible. La última encuesta de YouGov le otorga el 39% de los votos a los laboristas y a los conservadores sólo el 22%. Todo señala que la fuerza opositora podría alcanzar hasta 200 diputados, mientras que varios ministros de Sunak quedarían fuera de cualquier escaño de representación popular.