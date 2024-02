Von der Leyen llama a "propulsar" la defensa europea en 5 años: "La guerra no es imposible"

Con un Vladímir Putin cada vez más agresivo entrado el tercer año de guerra en Ucrania y el riesgo cierto de que Estados Unidos se desentienda de la seguridad de Europa si Donald Trump vuelve a la presidencia, la UE debe despertar de una vez por todas. La presidenta de la Comisión (y candidata a un segundo mandato), Ursula von der Leyen, lanza un llamamiento para "propulsar" la defensa europea de forma urgente: los próximos cinco años.

"Tenemos que actuar rápido. El riesgo de guerra puede no ser inminente, pero no imposible. No se deben exagerar los riesgos de guerra, pero sí debemos prepararnos para ellos. Y eso comienza con la urgente necesidad de reconstruir, reponer y modernizar las fuerzas armadas de los Estados miembros", ha dicho Von der Leyen en un discurso ante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo.

"Al hacerlo, Europa debería esforzarse por desarrollar y fabricar la próxima generación de capacidades operativas para ganar batallas. Y garantizar que tenga la suficiente cantidad de material y superioridad tecnológica que podamos necesitar en el futuro. Eso significa propulsar nuestra capacidad industrial de defensa en los próximos cinco años", reclama la presidenta de la Comisión.

[La OTAN presume de un nivel "récord" de gasto militar para contrarrestar los ataques de Trump]

El Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar la semana que viene una iniciativa pionera: la primera estrategia industrial de defensa europea. En términos concretos, Von der Leyen propone estimular la producción de armamento en la UE utilizando un modelo de compras conjuntas por parte de los Estados miembros similar al que se ha utilizado con éxito con las vacunas y el gas. Y movilizar el presupuesto comunitario como garantía para que la industria aumente su capacidad.

"Esto nos ayudará a reducir la fragmentación y aumentar la interoperabilidad. Pero para ello debemos enviar colectivamente una señal clara a la industria. Por eso vamos a examinar cómo facilitar acuerdos de compra anticipanda en los que ofrezcamos garantías. Eso garantizaría a nuestras empresas de defensa pedidos estables y previsibilidad a largo plazo", sostiene la presidenta.

"En el centro (de esta estrategia) debe haber un principio simple: Europa debe gastar más, gastar mejor y gastar europeo", ha insistido Von der Leyen.

La presidenta de la Comisión reclama además al Banco Europeo de Inversiones (BEI) haga más en la financiación de proyectos conjuntos que impulsen la industria de defensa europea, algo a lo que la nueva presidenta, Nadia Calviño, ha respondido con extrema cautela. "La industria de defensa en Europa necesita acceso al capital", ha señalado Von der Leyen, que ha destacado en particular el papel de las pymes.

Finalmente, la alemana ha propuesto destinar los beneficios de los activos del Banco Central de Rusia congelados en la UE desde el inicio de la guerra (estimados en alrededor de 15.000 millones de euros entre 2023 y 2027) para comprar armas a Ucrania.

"En los últimos años, muchas ilusiones europeas han estallado en mil pedazos. La ilusión de que la paz es permanente. La ilusión de que la prosperidad económica podría importarle más a Putin que destruir una Ucrania libre y democrática. La ilusión de que Europa por sí sola estaba haciendo lo suficiente en materia de seguridad, ya sea económica o militar, convencional o cibernética", ha señalado Von der Leyen.

"Cuando miramos a nuestro alrededor, queda claro que no hay lugar para más ilusiones. Putin utilizó el dividendo de la paz para prepararse para su guerra. El resultado es que el mundo es más peligroso de lo que lo ha sido en generaciones", sostiene la presidenta.

"En última instancia, se trata de que Europa asuma la responsabilidad de su propia seguridad. La simple verdad es que no podemos permitirnos el lujo de la comodidad. No tenemos control sobre las elecciones o las decisiones en otras partes del mundo. Y simplemente no tenemos tiempo de eludir el problema", avisa Von der Leyen.

"Con o sin el apoyo de nuestros socios, no podemos dejar que Rusia gane. El coste de la inseguridad (el coste de una victoria rusa) es mucho mayor que cualquier ahorro que podamos hacer ahora. Por eso es hora de que Europa dé un paso al frente", ha concluido.

Sigue los temas que te interesan