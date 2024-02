La OTAN presume de un nivel "récord" de gasto militar para contrarrestar los ataques de Trump

La última andanada de Donald Trump contra la OTAN se ha adueñado de la agenda de la reunión informal de ministros de Defensa que se celebra este jueves en Bruselas. En un acto de campaña, el candidato republicano volvió a dejar claro que, si él regresa a la Casa Blanca, Estados Unidos no saldrá al rescate de ningún socio europeo al que considere "moroso" en materia de gasto militar, lo que en la práctica supone dinamitar la cláusula de defensa colectiva (el famoso artículo 5) en que se basa la Alianza Atlántica.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha sacado toda su munición en forma de datos para contrarrestar el discurso de Trump. Tras un incremento sin precedentes del 11% en 2023, la inversión en defensa de los aliados europeos y Canadá alcanzará este año niveles "récord": un total combinado de 380.000 millones de dólares, cifra equivalente al 2% del PIB colectivo.

Sin embargo, estos números agregados esconden grandes diferencias entre los Estados miembros. Según Stoltenberg, si se hace un desglose, sólo 18 de los 31 Estados miembros alcanzarán en 2024 el objetivo del 2% de gasto militar, al que se comprometieron hace ya una década, tras la invasión de Crimea por parte de Rusia.

"Estamos logrando avances reales. Los aliados europeos están gastando más. Sin embargo, algunos aliados todavía tienen un camino por recorrer", ha avisado el secretario general. España es el tercer país por la cola, con una inversión prevista del 1,26% en 2023.

"Las críticas que estamos escuchando no se refieren principalmente a la OTAN, se refieren a que los aliados no gastan lo suficiente en la OTAN. Y ese es un punto válido. Es un mensaje que han transmitido sucesivas administraciones estadounidenses: que los aliados europeos y Canadá tienen que gastar más, porque no hay una distribución justa de la carga en la Alianza", admite Stolteberg.

Evolución del gasto en defensa de los países europeos de la OTAN entre 2014 y 2024

Aún así, el secretario general considera que las palabras de Trump son particularmente dañinas porque dan alas a las ambiciones imperialistas de Vladímir Putin. "La OTAN ha sido capaz de evitar un ataque militar contra cualquier aliado durante 75 años. Y lo hemos logrado porque todos los países miembros han comunicado claramente que estamos aquí para proteger a nuestros aliados. Y la base de la OTAN es que un ataque contra un aliado desencadenará la respuesta de toda la Alianza", ha argumentado.

"Así que cualquier sugerencia de que no nos defenderemos unos a otros, de que no vamos a protegernos unos a otros, socava la seguridad de todos nosotros y aumenta los riesgos", ha subrayado Stoltengerg.

¿Cuál es entonces su mensaje a Donald Trump? "Que no debemos socavar la credibilidad de la disuasión de la OTAN. Que se basa tanto en las capacidades en las que estamos invirtiendo, pero también en los mensajes que enviamos, porque la disuasión está en la mente de nuestros adversarios. Y no debemos dejar margen a errores de cálculo o malentendidos en Moscú sobre nuestra determinación de proteger a nuestros aliados", responde el secretario general de la OTAN.

Stoltenberg insiste además en que la pertenencia a la OTAN no es sólo positiva para los aliados europeos, que evidentemente se benefician del paraguas de seguridad de Estados Unidos, sino también para Washington, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca.

"Estados Unidos nunca ha librado una guerra en solitario. Siempre lucha con los aliados y eso hace que sea más fuerte. Desde la Guerra de Corea hasta Afganistán, los aliados de la OTAN han estado luchando hombro con hombro con los soldados estadounidenses. Y tenemos que recordar que la única vez que invocamos el artículo 5 fue después de un ataque a Estados Unidos el 11 de septiembre (de 2001)", ha señalado.

"Junto con los aliados de la OTAN, representamos el 50% de la economía mundial y el 50% de la potencia militar mundial. Mientras estemos unidos y nos protejamos unos a otros, estaremos a salvo y evitaremos un ataque. Y nos aseguramos de defender nuestros valores a través de un fuerte vínculo transatlántico", ha zanjado el secretario general de la Alianza.

