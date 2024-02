Alarma en la OTAN y en la UE por las amenazas de Trump: "Pone en riesgo a todos los aliados"

La perspectiva de un segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca tras las elecciones presidenciales de noviembre empieza a disparar todas las alarmas en la Unión Europea y en la OTAN. En un inusual gesto, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha salido al paso de las últimas amenazas del aspirante republicano, que en un acto de campaña avisó de que animaría a Rusia a atacar a aquellos Estados miembros que él considere que no cumplen sus obligaciones financieras.

"La OTAN sigue preparada y capaz de defender a todos los aliados. Cualquier ataque a la OTAN recibirá una respuesta unida y contundente", ha dicho Stoltenberg en un comunicado.

"Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos, y pone a los soldados estadounidenses y europeos en mayor riesgo. Espero que, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, EEUU seguirá siendo un aliado fuerte y comprometido de la OTAN", ha zanjado el secretario general.

[Trump asegura que alentaría a Rusia a atacar a los países de la OTAN que no cumplan con los gastos]

Durante un mitin en Conway (Carolina del Sur), Trump relató que, durante una cumbre de la OTAN cuando él era presidente, "un presidente de un gran país" le preguntó si Estados Unidos le protegería en caso de un ataque de Rusia.

"Yo le contesté: '¿Usted no ha pagado, usted es moroso?. No, no le protegería. De hecho, les animaría (a los rusos) a hacer lo que quisieran. Usted tiene que pagar. Usted tiene que pagar sus facturas'", insistió el candidato republicano.

Las declaraciones de Trump han provocado una oleada de indignación no solo en la OTAN sino también en la UE. "La Alianza Transatlántica ha apuntalado la seguridad y la prosperidad de estadounidenses, canadienses y eurpeos durante 75 años. Las declaraciones imprudentes sobre la seguridad de la OTAN y la solidaridad del artículo 5 sólo benefician a los intereses de Putin. No traen más seguridad ni paz al mundo", ha denunciado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

"Por el contrario, vuelven a poner de relieve la necesidad de que la UE desarrolle urgentemente su autonomía estratégica e invierta en su defensa. Y en mantener nuestra Alianza fuerte", sostiene Michel.

Gasto en defensa de los países de la OTAN (en % del PIB)

Lo cierto es que que los líderes europeos no pueden alegar ahora que las declaraciones de Trump les pillan por sorpresa. Durante su mandato como presidente, ya tachó a la OTAN de "obsoleta", acusó incesantemente a sus socios de no pagar la cuota que según él les correspondía y de aprovecharse del paraguas de seguridad de Estados Unidos e incluso amenazó con salirse.

El republicano también puso en duda públicamente y de forma reiterada su compromiso con el artículo 5 del Tratado de Washington, la cláusula de defensa colectiva que estipula que un ataque armado contra uno de los miembros de la OTAN se considerará como un ataque contra todos y obliga a la asistencia mutua.

De hecho, el comisario europeo de Mercado Interior, el francés Thierry Breton, ha relatado que durante el foro de Davos de 2020 Trump le dijo a Ursula von der Leyen que Estados Unidos no acudiría al rescate de Europa. "Deben comprender que si Europa sufre un ataque, nunca vendremos a ayudarles y a apoyarles", aseguró el entonces presidente a la jefa de la Comisión.

"Por cierto, la OTAN está muerta y nos iremos, abandonaremos la OTAN. Y me deben 400.000 millones de dólares, porque ustedes, los alemanes, no han pagado lo que tenían que pagar por la defensa", le recriminó Trump a Von der Leyen según el relato de Breton, que fue testigo del tenso diálogo.

"El lema de la OTAN 'uno para todos, todos para uno' es un compromiso concreto. Socavar la credibilidad de los países aliados significa debilitar a toda la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ninguna campaña electoral es excusa para jugar con la seguridad de la Alianza", ha protestado el minstro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Desde que Trump dejó la presidencia, los países de la UE han aumentado su inversión militar, sobre todo a raíz de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, 19 de los 31 miembros todavía no han alcanzado el objetivo del 2% de gasto en defensa. España es el tercer país por la cola, con una inversión del 1,26%.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha sido la más contundente en avisar que el regreso de Trump supone una "amenaza" para Europa. "Si extraemos las lecciones de la historia, es decir, de la forma en que se comportó durante los cuatro años de su mandato, es claramente una amenaza", dijo en enero en una entrevista en France 2.

"Basta con mirar los aranceles comerciales, basta con mirar su (falta de) compromiso con la OTAN, basta con mirar la lucha contra el cambio climático. Aunque sólo sea en estas tres áreas, en el pasado, los intereses de Estados Unidos no han estado alineados con los intereses de Europa", avisa Lagarde.

