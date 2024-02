Biden y Trump cumplen y ganan en Míchigan en unas primarias marcadas por el voto protesta

El presidente Joe Biden y su predecesor Donald Trump cumplieron este martes con los pronósticos en las primarias de Míchigan que celebraron sus respectivos partidos y lograron proclamarse vencedores, pero no consiguieron sacar del tablero de juego a sus rivales.

Así, Trump tendrá que seguir enfrentándose a Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, que no abandonará por ahora la carrera, pese a que hoy solo obtuvo el 28,5% de los votos con el 22% escrutado, frente al 66,6% del expresidente.

Mientras, hoy se ha confirmado que Biden, pese a ser el único candidato demócrata con posibilidades reales, tendrá en la carrera presidencial un rival que podría complicarle considerablemente la reelección: el votante descontento con el papel de Estados Unidos en la guerra de Gaza.

Con el 22% escrutado, Biden obtuvo el 79,7% del apoyo mientras que el 14,6% marcó la casilla uncommitted (delegados no comprometidos, el equivalente al voto en blanco), siguiendo una campaña que animaba a ello para mostrar el rechazo al papel de EE.UU. en la guerra de Gaza.

Gaza, el principal escollo para Biden

Y es que la clave principal de esta elección era esa, medir cómo el conflicto de Gaza puede debilitar a Biden de cara a la contienda electoral de las generales de noviembre.

Dos organizaciones que representan el voto árabe y musulmán y a los demócratas más progresistas, Listen to Michigan y Our Revolution, respectivamente, solicitaron marcar la casilla uncommitted en protesta por el apoyo que EEUU está brindando a Israel en su ofensiva militar en la Franja de Gaza.

El objetivo del movimiento de protesta era que al menos un 10 % de los votos emitidos en la primaria demócrata fuera en blanco, en un intento para que la Administración Biden cambie de rumbo en su política hacia Oriente Medio y exija a Israel un alto el fuego inmediato e incondicional.

Y, aunque con el recuento sin finalizar, parece que han logrado su objetivo en un estado clave para las presidenciales ya que es uno de los conocidos como estados bisagra, aquellos que por el estrecho margen pueden inclinarse tanto del lado demócrata como del republicano.

Un campo de batalla por los votos

La relevancia de los votos de los árabe-estadounidenses radica en la reñida diferencia entre los candidatos republicano y demócrata en los dos últimos comicios presidenciales en el estado, ya que estos votos podrían inclinar la balanza hacia uno u otro lado. En 2020, Biden superó a Trump por un estrecho margen de 2,8 puntos porcentuales, mientras que Trump venció a la demócrata Hillary Clinton por menos de un punto porcentual cuando logró la presidencia en 2016. Estos resultados, como informa Reuters, explican por qué ambos candidatos buscan apuntalar el apoyo ahora.

Varios líderes demócratas temen que la guerra en la Franja de Gaza pueda pasar factura a Biden en las próximas elecciones. El domingo, la gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer, arremetió contra la campaña de los “uncommitted” y advirtió a los votantes demócratas de que si no apoyaban a Biden, el estado podría caer en manos de Donald Trump en noviembre. "Es importante no perder de vista el hecho de que cualquier voto que no se emita por Joe Biden apoya un segundo mandato de Trump", dijo Whitmer a la cadena CNN.

Desde el inicio del ataque de Israel a Gaza tras los atentados de Hamás el 7 de octubre, Biden ha mantenido un apoyo constante a Israel, al mismo tiempo que ha promovido un aumento de la ayuda humanitaria para la Franja. Esta postura ha generado numerosas críticas por parte de algunos demócratas, que le acusan de no respaldar un alto el fuego en el territorio palestino.

"Aquellos que están presionando por el voto ‘no comprometido’ deberían tener cuidado con lo que desean porque Biden está por detrás de Trump en nuestras encuestas estatales en Michigan. Biden está rindiendo por debajo de sus posibilidades en este momento, y este movimiento de no comprometidos podría perjudicarle en noviembre", indicó Bernie Porn, presidente de la firma de investigación EPIC-MRA, con sede en Michigan, a Reuters.

Trump arrasa en Michigan

Como era de esperar, Trump ha arrasado en el estado del Medio Oeste estadounidense y se espera que pase lo mismo en los caucus del próximo 2 de marzo. Hasta ahora, el neoyorquino ha derrotado con contundencia a su rival Nikki Haley en todas las contiendas por la nominación, aunque la candidata ha obtenido buenos resultados de moderados y republicanos tradicionales, votantes que probablemente Trump necesitará para volver a la Casa Blanca en noviembre.

Después de su derrota frente a Trump en las primarias del pasado sábado 24 de febrero en Carolina del Sur, su estado natal, Haley se comprometió a seguir adelante con su nominación, a pesar de no tener un camino claro hacia la victoria, según informa Reuters. Hizo campaña en Michigan el lunes y tiene planeado visitar muchos de los 15 estados que votarán el próximo 5 de marzo en lo que se conoce como el supermartes.

Haley, lista para el 'supermartes'

Pese a la nueva derrota de Haley, la exgobernadora de Carolina del Sur afirmó en una entrevista con CNN, minutos después de cerrarse las urnas, que no se retira de la carrera a la nominación del Partido Republicano y que "absolutamente" participará en el supermartes, ya que tiene "un país que salvar".

En términos numéricos las primarias de hoy tienen poca representatividad para los republicanos. Y es que puesto que la fecha de las elecciones primarias del estado viola las reglas del partido Republicano, para evitar una sanción solo se otorgarán 16 de los 55 delegados según los resultados de este martes.

Los delegados restantes serán asignados en la convención estatal del partido el próximo 2 de marzo, una particularidad más del complejo y dilatado calendario de primarias en Estados Unidos.

La exgobernadora de Carolina del Sur, que también perdió el pasado fin de semana en las primarias de su propio estado, es la única rival que le queda a Trump.

Llega por tanto con pocas posibilidades al supermartes del próximo día 5, jornada en la que están llamados a votar una quincena de estados, incluidos Texas y California.

Con los resultados de Míchigan aún sin sumar, Trump cuenta con 110 delegados de los 1.215 que necesita sumar para poder ser nombrado matemáticamente el candidato republicano, algo que sucederá en la Convención Nacional Republicana de Milwaukee, que se celebrará del 15 al 18 de julio. Haley tiene sólo 20.

Todo parece indicar que nada puede frenar al exgobernate, ni siquiera todas las causas pendientes que tiene con la justicia, entre ellas cuatro juicios penales por delitos como el intento de invalidar las elecciones, el soborno, la retención de documentos clasificados o el de su relación con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

