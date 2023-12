Orbán mantiene su chantaje pero la UE se prepara para sortear su veto a la ayuda a Ucrania

La última cumbre del año de líderes de la UE ha concluido con un resultado paradójico para Ucrania. Por un lado, los Veintisiete garantizan a Kiev su apoyo a largo plazo frente al Kremlin, con la histórica decisión de lanzar las negociaciones de adhesión al club. Al mismo tiempo, el Gobierno de Volodímir Zelenski se queda sin apoyo financiero y militar a corto plazo debido al veto de Viktor Orbán. Un salvavidas que Zelenski necesita de forma urgente para sobrevivir al asedio ruso en invierno, ya que Estados Unidos también ha congelado el paquete de 60.000 millones de dólares prometido.

En la jornada final del Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno se han esforzado en ofrecer a Zelenski garantías de que el programa de asistencia financiera de 50.000 millones de euros que le han prometido se aprobará sí o sí a finales de enero o principios de febrero, con o sin Hungría. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado que en los próximos días ejecutará el pago del último tramo de 1.500 millones correspondiente a la ayuda de 2023, que servirá como "pequeño puente" para que Kiev pueda financiarse en los primeros días de 2024.

Pero Orbán mantiene su chantaje a la UE: sólo dará luz verde a la ayuda a Ucrania si Bruselas libera todos los fondos de cohesión y Next Generation adjudicados a Hungría, y que están congelados por la deriva autoritaria del Gobierno de Budapest. La Comisión de Ursula von der Leyen ya desbloqueó un primer tramo de 10.200 millones el pasado miércoles, justo antes del inicio del Consejo Europeo. Pero el primer ministro húngaro no se conforma y quiere los 21.000 millones restantes.

"Ahora hay una ventana de oportunidad en la que tendremos que ver si la Comisión y los dirigentes de Bruselas se abren a resolver los problemas de Hungría. Si están abiertos a resolverlos, entonces la próxima reunión del Consejo no será un fracaso, sino que podríamos encontrar una solucion constructiva", ha dicho a los periodistas en Bruselas Balazs Orbán, el jefe de gabinete del primer ministro, que aunque comparte apellido no es familia suya.

"No estamos haciendo chantaje, es una decisión financiera (...) Si los Estados miembros quieren modificar el presupuesto plurianual, la posición húngara es que tendremos que encontrar un acuerdo sobre las cuestiones presupuestarias, que incluya obviamente los problemas presupuestarios de Hungría", argumenta Orbán. "Nosotros creemos que cumplimos todos los requisitos legales, así que no entendemos por qué no tenemos acceso al 100% del dinero", ha insistido.

Ursula von der Leyen, Charles Michel y Pedro Sánchez, tras la rueda de prensa final de la cumbre Unión Europea

La presidenta Von der Leyen no comparte este diagnóstico. Según ha explicado, los fondos pendientes sólo se desbloquearán si Hungría "se mueve" y cumple los requisitos exigidos en materia de lucha contra la corrupción, avances en libertad académica, protección del colectivo LGTBI o asilo. "Algunos de los fondos están congelados debido a problemas de Estado de derecho y corrupción, no veo que haya progresos aún", ha dicho el primer ministro belga, Alexander De Croo.

Lo cierto es que al posponer la aprobación de los 50.000 millones para Ucrania, los líderes europeos han dejado espacio al chantaje de Orbán. La alternativa, defendida por algunos Estados miembros, habría sido pasar ya en esta cumbre al 'plan B': un acuerdo intergubernamental a 26, excluyendo a Hungría. Pero los líderes europeos han optado por intentar por última vez alcanzar la unanimidad necesaria para modificar el presupuesto plurianual de la UE.

Los líderes de la UE, durante la reunión de este viernes en Bruselas Unión Europea

En todo caso, Von der Leyen ha avisado de que la Comisión aprovechará las próximas semanas para "garantizar que, pase lo que pase en el próximo Consejo Europeo, tengamos una solución operativa" para Ucrania. "El mensaje a Ucrania sigue siendo el mismo: estamos ahí para apoyaros, sólo necesitamos resolver algunos detalles sobre cómo hacerlo", asegura De Croo.

"Tenemos mecanismos para salir del bloqueo y es bien sabido. Europa ya los utilizó para su propio presupuesto en la época en que los británicos aún estaban entre nosotros y David Cameron bloqueó el presupuesto y había todo un mecanismo para esquivarlo. Así que sabemos hacerlo", ha relatado el presidente francés, Emmanuel Macron.

"Puedo asegurar que Ucrania no se quedará sin apoyo. Hay una fuerte voluntad por parte de los 26 (sin Hungría) y hay diferentes maneras de hacerlo", ha señalado la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. Kallas reconoce no obstante que la mejor solución sería usar el presupuesto plurianual. "Crear nuevas herramientas significaría que tendríamos que acudir a nuestro Parlamento. Todos somos democracias y la democracia lleva tiempo. Lo que Ucrania no tiene es tiempo", ha indicado.

