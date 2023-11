El “humus de la paz” para Oriente Medio se hace en este restaurante israelo-palestino de Berlín

Una veintena de personas trabajan en el 'Kanaan', un restaurante berlinés fundado por un israelí y un palestino donde gran parte de los empleados vienen de Oriente Medio y cuyas vidas están marcadas por las guerras, como la que ahora libra Israel contra Hamás en la Franja de Gaza.

A lo mejor, el israelí Oz Ben David y el palestino Jalil Dabit tienen algo más que un restaurante de nombre geográfico y bíblico, 'Kanaan'. Así es como llaman los alemanes a Canaán.

En estos tiempos, en los que también Alemania ha importando a su sociedad las tensiones geopolíticas resultantes del macro-atentado terrorista de Hamás contra Israel del 7 de octubre y la posterior operación militar israelí en la Franja de Gaza, Oz y Jalil defienden tener un oásis de paz. Así presentan su establecimiento, en el que llevan trabajando con éxito ocho años y medio, dando trabajo a una veintena de personas.

Restaurante Kanaan. Elissavet Patrikiou/Südwest Verlag.

Localizado en Berlín, 'Kanaan' es "el restaurante israelo-palestino" que sirve de ejemplo cooperación pacífica entre dos pueblos que, según la historia reciente, parecen condenados a estar en conflicto. Cuenta Oz a EL ESPAÑOL que su historia de éxito gastronómico empezó con el humus, receta de pasta de garbanzos por cuya autoría y excelencia también pelean israelíes y palestinos.

"Jalil, que ha dedicado toda su vida a la cocina, tiene una receta familiar de humus de 300 años. Un día llegué yo, el experto en marketing y relaciones públicas, a decirle que no era la mejor receta. Pero él hizo algo increíble. No se dedicó a protestar ni a discutir conmigo. Dijo: 'vale, dime cuál es tu secreto, yo te enseñaré el secreto de mi familia y a partir de ahí haremos algo juntos'", cuenta Oz. En esa conversación radica el inicio del éxito del 'Kannan', y también el primer paso del método con el que se trabaja en este restaurante. "La regla fundamental es: 'nada de ego'", resume el israelí.

Oz y compañía están ahora promocionando un libro de "recetas e historias de Israel y Palestina": 'Kanaan: das Kochbuch' (Ed. Südwest, 2023), o 'Canaán: el libro de cocina'.

Conflictivas historias personales abundan en este pequeño restaurante: Rias, uno de los trabajadores encargados del restaurante, es Sirio y lleva siete años trabajando en 'Kanaan'. "Ha venido a trabajar después de que el ejército del aire israelí bombardeara Siria. En uno de esos bombardeos, su padre falleció", cuenta Oz.

Platos típicos del restaurante Kanaan. Restaurante Kanaan Facebook

"Aquí estamos acostumbrados a que alguien esté afectado por las guerras, porque todos tenemos a alguien en el conflicto", añade Oz, de 42 años nacido en la ciudad israelí de Beersheba.

Trabajar juntos, pese a los conflictos de Oriente Medio

Después del macro-atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre, Oz y Jalil decidieron no abrir el restaurante por un tiempo. El día de la reapertura, seis días después del ataque, el primero que estaba esperando frente a la puerta era Rias. "Me estaba esperando. Me abrió sus brazos y me dijo: 'lo siento, lo siento, lo siento mucho; eres mi hermano, te quiero, lo que han hecho no es la solución, lo que nosotros estamos haciendo es la solución, ellos están haciendo política, no tiene que ver con nosotros'", cuenta Oz.

Como Oz y Jalil, Rias y el resto del equipo creen que lo que están haciendo, trabajando codo con codo y a destajo en sus platos vegetarianos y veganos, es un camino para la paz. Pero no sólo lo creen ellos.

Hace unos días, Oz y Jalil eran invitados a una reunión con el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, junto a otras destacadas figuras de la sociedad civil implicadas en proyectos para la vida ciudadana en paz.

"Tú, querido Jalil Dabit, y tú, querido Oz Ben David, como palestinos e israelíes, probablemente nunca habrían soñado que un día regentarían juntos un restaurante, y precisamente en Berlín. Pero lo hacéis, a pesar de toda la hostilidad, y con mucho éxito", declaraba en su discurso de recibimiento Steinmeier, quien detenta un cargo honorífico en Alemania aunque no por ello irrelevante en la vida pública germana.

En su encuentro con el jefe de Estado alemán, Oz tuvo que responder a esta complicada pregunta del político: "¿Qué es lo que hacéis para tener éxito y qué estamos haciendo mal en Alemania?". "Que te pregunte algo así el presidente de un país es algo increíble", recuerda Oz, que respondió acudiendo a su mundo, el de la cocina.

Dueños del restaurante Kanaan, Oz (izq) y Jalil (dch). Restaurante Kanaan Facebook

"Le dije que hay que cambiar, por ejemplo, las expectativas de un niño afgano recién llegado a Alemania y cuyo abuelo nunca fue parte del Holocausto. Estar en Alemania no le hace ser parte de esa historia. Le dije que los alemanes tienen que inventar una nueva narrativa, nuevos lugares donde conectar con el dolor y los errores de los alemanes del pasado", según Oz.

Hacer humus, no la guerra

"Luego, le dí un par de ejemplos de mi pequeño mundo. La ensalada taboulé. Todo el mundo la conoce, pero nosotros la hemos perfeccionado porque hemos añadido aguacates de Israel y frutos rojos de Alemania. También hemos tomado las tortitas de patata alemanas pero hemos añadimos humus, y logramos tortitas de humus", añade el responsable de 'Kanaan'.

A su entender, Alemania tendría que crear una cultura gastronómica nueva para ayudar así a calmar los ánimos de esos que agreden o se sienten agredidos al enseñar o ver según qué banderas –palestina o israelí– en manifestaciones pro-palestinas o pro-israelíes. "Hay que crear recetas nuevas para que la gente y las nuevas generaciones puedan conectar los unos con los otros. Por ejemplo, hay que crear la humus currywurst", expone Oz, aludiendo a lo que sería una adaptación de la típica receta berlinesa de salchichas con kétchup y curry.

Su propuesta sonaría naíf si no fuera porque Kanaan es en Berlín un ejemplo de, gastronomía mediante, buena convivencia entre israelíes y palestinos; judíos y musulmanes. Tanto es así que recibe el elogio de las autoridades en situaciones sociales complicadas como las creadas por el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre. A lo mejor, Oz y Jalil tienen algo más que un restaurante y han dado con una clave para la paz en Oriente Medio. "Haz humus y no la guerra", según reza uno de los carteles a la entrada de Kanaan.

