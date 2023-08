La nueva lucha de Farage: el líder pro-Brexit dirige la protesta en Londres contra la zona de bajas emisiones

Nigel Farage ha encontrado una nueva causa. Tras llevar a término el Brexit, que más tarde reconoció como un "fracaso", el líder del partido Reform UK dedica su activismo político a nuevas luchas. La última es la resistencia a la polémica ULEZ (zona de emisiones ultrabajas, por sus siglas en inglés) de Londres, propulsada por el alcalde laborista de la capital, Sadiq Khan.

Este martes, la alcaldía de Khan anunció que la ULEZ abarcará a partir de ahora cerca de 1.570 kilómetros cuadrados del área metropolitana. La impopularidad de la medida entre algunos residentes en el extrarradio de la capital británica, que deberán pagar 12,5 libras (14,50 euros) al día por circular con vehículos clasificados como demasiado contaminantes, ha lastrado los apoyos políticos al plan, que el alcalde defiende como vía para "limpiar el aire" y mejorar la salud de la población.

Decenas de personas se congregaron esta mañana ante el palacio de Westminster para protestar contra la medida. Con pancartas que rezaban mensajes como "RIP London" (DEP Londres), "Blood On Your Hands Khan" (Sangre en tus manos, Khan) o "Stop the Toxic Air Lie" (Parad la mentira del aire tóxico), varias decenas de personas se unieron a una manifestación capitaneada por el promotor del Brexit.

Manifestación contra la ampliación de la ULEZ de Londres, este martes en Downing Street. Reuters

El ministro de Transporte, el conservador Mark Harper, aseguró hoy que detendría la implantación de la zona de bajas emisiones si tuviera competencias para hacerlo, mientras que el propio líder del Partido Laborista, Keir Starmer, ha declarado este mes que el plan afecta de manera "desproporcionada" a los conductores.

Starmer, que aspira a ganar las elecciones generales el próximo año, achacó a la polémica ampliación la derrota que sufrieron los laboristas en julio en unos comicios parciales en Uxbridge (oeste de Londres), y pidió a Khan que "reflexionara" sobre sus planes.

Manifestantes sostienen pancartas frente a Downing Street contra la ampliación de la zona de emisiones ultrabajas. EP

Londres estableció por primera vez en 2019 una zona de bajas emisiones en las calles más céntricas de la capital y extendió los límites de esa área en 2021. Los vehículos afectados por la nueva ULEZ, que engloba ahora una zona donde viven 9 millones de personas, son aquellos con motor de gasolina registrados antes de 2005 y los diésel anteriores a 2015.

Los dueños de esos vehículos pueden adherirse a un plan de ayudas establecido por Khan que les ofrece hasta 2.000 libras (2.333 euros) por deshacerse de un turismo que no cumpla con las nuevas condiciones y hasta 7.000 libras (8.150 euros) por una furgoneta.

La autoridad del transporte en Londres (TfL) ha recibido ya 15.000 peticiones para enviar al desguace vehículos contaminantes, detalló hoy el alcalde, que defendió la "difícil decisión" de ampliar las limitaciones a los vehículos contaminantes para reducir las 4.000 muertes prematuras que provoca cada año la polución en Londres. A pesar de la polémica que ha generado el plan, Khan ha asegurado esta semana que con el tiempo quedará claro que él estuvo en el "lado correcto de la historia".

