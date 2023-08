El "batallón Chamán", la unidad de élite del ejército de Kiev encargada de eliminar a generales rusos

La 10º división de las Fuerzas Especiales ucranianas es quizá una de las mejor preparadas del ejército de Kiev. También, una de las menos conocidas. Porque esa es, precisamente, su misión: infiltrarse detrás de las líneas enemigas y destruir sus infraestructuras clave, ya estén en la Ucrania ocupada o dentro de las fronteras rusas.

Conocido como "batallón Chamán", los soldados de esta unidad de élite dependiente de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania (la GUR) llevan realizando incursiones encubiertas desde el inicio de la guerra en febrero del año pasado. Algunos han combatido junto a las tropas británicas y estadounidenses en Afganistán, y todos tienen que superar extenuantes pruebas de resistencia y supervivencia para entrar a formar parte del destacamento.

Estos "chamanes" militares están detrás de aquellas operaciones de sabotaje que las autoridades ucranianas no acostumbran a reconocer como propias y que incluyen explosiones en depósitos de combustible y de municiones, pero también en redes de comunicaciones.

"Las misiones más interesantes son las que realizamos en zona enemiga, plantando explosivos detrás de la línea de frente, más allá de la frontera" para sembrar confusión, explicó hace unos meses un soldado del batallón que usa en nombre en clave "Veintidós" al diario The Times. Él, junto con su compañero "Hermoso", lleva combatiendo a las fuerzas del presidente ruso, Vladímir Putin, desde la invasión rusa de 2014. "La mayoría de las veces los rusos no saben lo que ha pasado; no pueden creerse que estuvimos allí", aseguraron al rotativo británico.

No obstante, después de más de un año llevando a cabo este tipo de ofensivas, el brazo de asalto y reconocimiento de la agencia de inteligencia ucraniana parece tener un nuevo objetivo: eliminar a altos cargos militares rusos. Eso es, al menos, lo que varios militares han revelado ahora a The Times.

[De abogada a comandante: 'Bruja' lidera a 40 hombres en la contraofensiva en el sur de Bakhmut]

"Tenemos un gran número de misiones sobre personas u objetivos específicos, como edificios dentro de Rusia donde se encuentra un general o alguien por el estilo", ha detallado un sargento del batallón, de 30 años, que se dedica a planear las misiones y al que se conoce con el pseudónimo de "Inteligente".

De acuerdo con el periódico británico, el militar cuenta con un vídeo en el que el batallón lleva a cabo una emboscada a un conductor de un camión del ejército ruso que conducía por una carretera rural desierta lejos de la frontera con Ucrania de camino a la ciudad rusa de Belgorod. "Hemos realizado más de 10 operaciones como esta en los últimos seis meses, y hemos tenido éxito", habría explicado "Inteligente".

Sólo en los primeros compases de la guerra, el Ministerio de Defensa de Ucrania aseguró que 15 altos comandantes rusos habían muerto en el campo de batalla. Moscú, en cambio, sólo ha confirmado un total de seis casos en este tiempo, según recoge Reuters. Y aunque el "batallón Chamán" no desvela nunca sus objetivos, varios canales de Telegram rusos han ido informando de la muerte de algunos de esos generales y comandantes.

El pasado junio, avisaron de que el coronel Vladímir Kuznetsov, comandante del regimiento de fusileros motorizados 1009, sufrió una emboscada y fue asesinado en la región de Belgorod mientras conducía solo un vehículo de servicio. Sin ir más lejos, el mes pasado, saltó a la luz la información de que el teniente coronel Andréi Skuratov, del servicio de seguridad ruso (el FSB) había muerto después de que su vehículo pisase una mina en la región de Bryansk, en la frontera con Ucrania, recoge The Times.

De Gostomel a Jersón

Al inicio de la invasión rusa, cuando los rusos comenzaron a llegar al aeropuerto de Gostomel, en los alrededores de la capital ucraniana, el batallón fue uno de los primeros en ser desplegados. Esta fuerza de élite también estuvo en Moshchun, al oeste de la capital, donde los soldados de Rusia llevaron a cabo una retirada táctica hacia Bielorrusia.

Ahora, según publicaron en Facebook los servicios de inteligencia ucranianos hace apenas unos días, los combatientes del "batallón Chamán" están realizando "operaciones exitosas en el margen izquierdo de la región sureña de Jersón", que se encuentra ocupada por Rusia.

[Ucrania cruza el Dniéper y amenaza con establecer una cabeza de puente en pleno sur de Jersón]

Allí estos soldados "avanzan hacia los territorios ocupados y siguen causando pérdidas enemigas. Gracias a sus acciones, una de las unidades de las tropas de misiles de propósito especial racistas fue destruida", señala la GUR en su publicación.

Es precisamente en Jersón donde Ucrania está concentrando sus esfuerzos en los últimos días. De hecho, de acuerdo con el último informe del Institute for the Study of War (ISW), las tropas de Kiev incluso podrían haber cruzado el río Dniéper el miércoles, aunque se desconoce si han logrado "establecer una presencia duradera".

Sigue los temas que te interesan