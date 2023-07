ONG ucranianas exigen a la OTAN que intervenga en las deportaciones rusas "como hizo en Afganistán"

Las ONG ucranianas estiman que entre 2.500.000 y 4.500.000 ucranianos han sido deportados a Rusia. De ellos, 744.000 son niños, según datos, estos últimos, de la Federación Rusa. "Muchos de ellos no tienen opciones, lo más probable es que no sobrevivan. Muchísima gente está sufriendo deportaciones forzosas bajo amenazas, a punta de pistola, etcétera". Quien habla al otro lado del teléfono con EL ESPAÑOL es Anastasiia Marushevska, cofundadora de la ONG ucraniana 'Where Are Our People?' y de 'Ukrainian PR Army'.

El derecho internacional humanitario considera estos actos crímenes de guerra y prohíbe explícitamente "la deportación dentro de un territorio ocupado o desde un territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante". Por eso ahora que este miércoles concluye la cumbre de la OTAN en Vilna, la capital de Lituania, las ONG ucranianas quieren aprovechar esta oportunidad para presionar a la Alianza Atlántica y exigirle que tome cartas en el asunto. "Queremos que la OTAN apoye a Ucrania hasta que todas esas personas sean identificadas y estén de vuelta en nuestro país", insiste Marushevska. Kateryna Rashevska, abogada del centro regional de Derechos Humanos y experta en la materia, es todavía más contundente: "La OTAN puede utilizar unidades especiales para monitorizar la situación sobre el terreno. Ya lo hicieron en Afganistán, pero aquí no lo hacen porque la Federación Rusa es muy poderosa". [La OTAN invitará a Kiev "cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones"] Sin embargo, el conflicto de Afganistán era muy distinto al que está sufriendo Ucrania desde hace ya 15 meses. En el caso del país asiático, se produjo un éxodo masivo de la población por la llegada de los talibanes al poder. Los afganos huían a Irán y a Pakistán, pero también a Europa. Las devoluciones fueron tan numerosas que la ONU intervino en 2021 y se decretó su prohibición, algo que numerosas organizaciones humanitarias venían reclamando desde hacía tiempo. En el caso de Ucrania, es la Rusia de Putin quien está deportando a los ciudadanos de los territorios ocupados y trata de disfrazarlo como un acto humanitario. Las cifras exactas no se conocen, porque no se está realizando un seguimiento oficial y porque, después de la voladura de la presa de Nova Kajovka, ha sido aún más difícil llevar a cabo el recuento de los deportados. "Rusia no provee ayuda humanitaria", denuncia Marushevska. Por eso a ella no le gusta hablar de los territorios en los que la Federación Rusa comete crímenes de guerra, sino del número de personas que padecen estas aberraciones. Y reclama no sólo la intervención de la OTAN, sino también la de la Comisión Europea. "Ya lo recogía el presidente Volodimir Zelenski en sus puntos para alcanzar un acuerdo de paz", recuerda. "La vuelta de las personas deportadas es fundamental para alcanzar la paz", sentencia. La abogada Kateryna Rashevska explica a EL ESPAÑOL que varias organizaciones empezaron a documentar las deportaciones que estaba llevando a cabo Rusia cuando se produjo la invasión de Crimea, en el año 2014. "Se produjeron cambios democráticos en la península de Crimea, se estableció una política de colonización y se llevaron a cabo expulsiones. Muchas personas fueron custodiadas, detenidas y llevadas ante los tribunales de justicia que el Kremlin impuso en las zonas ocupadas". [Zelenski protesta por la negativa de la OTAN a ofrecerle un calendario de adhesión: "Es absurdo"] Es algo que lleva ocurriendo desde 2014 hasta el día de hoy. Y además de las deportaciones se están llevando a cabo adopciones ilegales de niños. "Los menores son sin duda la población más vulnerable y de la que menos casos hemos conseguido documentar. Puede que muchos de estos niños hayan terminado en prisión y no sabemos nada acerca de ellos", se lamenta Rashevska. Por ello insiste en que la OTAN "debe monitorizar la situación". "Ellos tienen equipos especiales y pueden ayudarnos financieramente y a través de sus servicios de inteligencia", subraya. Este miércoles concluye la cumbre de la Alianza Atlántica en Vilna, una cita que el propio secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, ha calificado de "histórica". Sin embargo, el máximo compromiso que Zelenski ha conseguido arrancarle ha sido una declaración que reza: "Estaremos en condiciones de extender una invitación a Ucrania para unirse a la Alianza cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones". Mientras tanto, las ONG siguen rezando a cualquier dios conocido y presionando a la Alianza para que al menos intervenga y frene las deportaciones "a punta de pistola" de cuatro millones y medio de personas y de más de 700.000 niños que están desamparados.