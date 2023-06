Putin baraja "varios planes" y se pregunta si Rusia debería lanzarse otra vez a conquistar Kiev

La ciudad natal de Zelenski es, hasta ahora, la última aldea ucraniana atacada por el Kremlin. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado este martes que las futuras ofensivas del Ejército ruso dependerán del potencial de su enemigo cuando termine la actual contraofensiva en el este y en el sur del frente.

Putin ha defendido en un encuentro con corresponsales de guerra que baraja "varios planes", aunque a renglón seguido ha asegurado que son secretos y que tendrán en cuenta "las catastróficas pérdidas" que está sufriendo Kiev, que estimó en más de 160 tanques y 360 blindados desde el pasado 4 de junio hasta ahora.

Y entre esos planes estaría volver a lanzarse a la conquista de Kiev. Según sus propias palabras, "se trata de una pregunta que sólo yo puedo responder. ¿Debe Rusia intentar conquistar Kiev de nuevo?". Esa es la gran duda, el dilema al que no para de dar vueltas en su cabeza.

En ese encuentro el mandatario, además de usar la expresión 'Operación militar especial', no ha dudado en utilizar en varias ocasiones la palabra "guerra"; según informa la agencia Reuters. La misma agencia señala que el jefe del Kremlin ha aprovechado el encuentro para lanzar varias advertencias a Occidente y ha llegado a sugerir que Rusia debe crear una "zona sanitaria" en Ucrania para poder repeler sus ataques.

"Todo dependerá del potencial que exista en el momento en que termine la llamada contraofensiva. Esa es la clave", señaló. "Veremos cuál es la situación. Y partiendo de ello daremos los próximos pasos", fue su respuesta a la pregunta de si Moscú prepara su propia ofensiva.

Acuerdo del grano

Por otra parte, Putin ha reconocido que también está considerando seriamente la posibilidad de abandonar el 'acuerdo del grano' del Mar Negro auspiciado por Turquía y la ONU y que expira a mediados de julio.

"Lamentablemente nos han vuelto a engañar, no hicieron nada para liberar los suministros a los mercados exteriores. Me refiero al flete, el seguro, los pagos, la conexión de Rosseljozbank al sistema Swift", explicó, en declaraciones recogidas por Efe.

Putin recordó que el acuerdo del grano "tenía muchas condiciones diferentes que los occidentales debían cumplir bajo el auspicio de la ONU". Y considera que estas promesas no se han cumplido.

Sien embargo, quiso dejar claro que Rusia no firmó el acuerdo para favorecer a Ucrania, "sino para nuestros países amigos de África y América Latina. Porque el grano debe ir ante todo a los países más pobres", remarcó.

Apoyo de Occidente a Ucrania

Sobre la capacidad de resistencia de Ucrania inisistió en que Zelenski no puede contar eternamente con el apoyo armamenttístico de Occidente, al que Kiev ha pedido más tanques, baterías antimisiles y también cazas F-16.

Estados Unidos "aparenta como que no teme (una escalada). En cambio, allí hay mucha gente razonable que no quiere llevar las cosas hasta una Tercera Guerra Mundial, en la que no habrá vencedores, incluido EEUU", dijo.

Y aseguró que los tanques Leopard 2 suministrados por los países europeos y los blindados estadounidenses Bradley "arden maravillosamente".

También reconoció que, pese al rearme que empezó hace ocho años, el Ejército ruso carece de munición de precisión, equipos de comunicaciones y drones. "Durante la operación militar especial quedó claro que había muchas cosas que faltaban (...) Debemos producir diferentes drones, ofensivos y espías. Pero esto requiere tiempo", admitió ante los blogueros y corresponsales de guerra a los que él mismo había invitado.

