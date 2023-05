Borrell dice que no es el momento de hablar sobre la paz, sino de "apoyar militarmente en la guerra"

Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, ha afirmado este viernes en Florencia que "no es el momento" para mantener "conversaciones diplomáticas de paz" y ha pedido sostener el apoyo militar a Ucrania. En este sentido, incidió en que la única propuesta válida en ese terreno es la del presidente de Ucrania Volodímir Zelenski.

"Desgraciadamente, este no es el momento para conversaciones diplomáticas sobre la paz, es el momento de apoyar militarmente en la guerra", dijo Borrell durante su intervención en el foro "Estado de la Unión" en la ciudad italiana de Florencia.

El diplomático valoró el acercamiento de China tras la llamada entre su líder Xi Jinping y Zelenski, pero subrayó que el plan de paz anunciado por el país asiático es, en realidad, una "lista de sabias consideraciones", y señaló que la única propuesta firme es la de Ucrania, difícilmente aceptable por Rusia, ya que aún tiene "objetivos militares".

"No será aceptado por Rusia. La realidad es que Putin ha dicho que aún tiene objetivos militares y mientras no los consiga seguirá luchando", indicó. Borrell no mencionó otras propuestas de mediación, como la reciente anunciada por el Vaticano, que Moscú y Kiev niegan, o la del brasileño Lula da Silva, y defendió la postura europea y transatlántica de continuar enviando armas a Ucrania.

"Los planes de paz son excelentes, pero una parte no quiere dialogar", advirtió desde el Palazzo Vecchio de Florencia, ante una audiencia en la que también se encontraba el comisario europeo de economía, Paolo Gentiloni, y otros líderes europeos.

No es la primera vez que Borrell hace unas declaraciones en tono belicista. De hecho, la semana pasada el jefe de la diplomacia comunitaria ya dedicó sus intervenciones en la Eurocámara para contradecir públicamente a Macron y pedir que las armadas europeas "patrullen el estrecho de Taiwán".

El presidente francés había dicho justo antes que la UE no debe dejarse arrastrar por Estados Unidos a un choque directo con China por Taiwán en una crisis "que no es la nuestra".

"Lenguaje del poder"

Según Borrell, el gran error de Putin ha sido creer que su invasión a Ucrania a los aliados en vez de haberla unido más, como ha ocurrido: "Las relaciones transatlánticas pasan no han sido nunca tan fuertes como hoy", ha dicho, en referencia también al presidente de EEUU Joe Biden. "Quizá con Trump las cosas habrían sido diferentes", ha añadido.

"Si no apoyáramos a Ucrania caería en cuestión de días. No tenemos elección", aseveró y recordó que además del apoyo defensivo, Europa reaccionó al imponer sanciones cuyo efecto no es instantáneo: "Son como una dieta, no vas a perder 30 kilos en una semana".

A pesar de valorar el entendimiento con EEUU, Borrell reivindicó una mayor autonomía para Europa en el ámbito internacional y ocupar un lugar propio ante la consolidación de nuevas potencias como China. De esta manera, recula respecto a sus declaraciones sobre Taiwán de la semana pasada.

"Los europeos tenemos que aprender a usar el lenguaje del poder. En el triángulo estamos más cercanos a Washington, pero debemos encontrar nuestra manera de tratar con China".

Una de las prioridades de su oficina será, para este año, preparar un informe que concrete su visión de China, del que dudó que pueda ser un rival para la integridad de las naciones y la seguridad de los europeos.

"No creo que debamos ir contra China, que se va a convertir en un gran poder", subrayó antes de reivindicar que frente a potencias como EEUU e India, la Unión Europea no es un estado y necesita establecer herramientas para tomar decisiones "más rápidas".

