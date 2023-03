Macron espera que la reforma de las pensiones entre en vigor este año: "Asumo la impopularidad"

El presidente francés, Emmanuel Macron, mostró su respeto por las manifestaciones sindicales contra su reforma de las pensiones, pero aseguró que no tolerará la violencia callejera y el bloqueo de la actividad, y recordó el asalto al Capitolio en Estados Unidos o al Parlamento brasileño.



"Somos una gran nación y un viejo pueblo que vota a sus responsables y les da legitimidad. Los sindicatos tienen la suya y cuando se manifiestan los respeto, es un derecho protegido por la Constitución", aseguró Macron este miércoles en una entrevista televisada.



"Pero cuando hay grupos que utilizan la violencia extrema para atacar a representantes democráticos, cuando usan la violencia sin reglas porque no están contentos, eso no es democracia", agregó.



Macron, que la víspera en una reunión con parlamentarios utilizó el término "muchedumbre" para referirse a esas manifestaciones, aseguró haber usado esa palabra en ese contexto y "en la situación que vive el mundo, cuando uno ve lo que pasó en Estados Unidos, en el Capitolio, en Brasil, cuando se ve la violencia extrema en Alemania o Países Bajos".



"Las manifestaciones las respetamos, las escuchamos, tratamos de avanzar. Pero no podemos aceptar ni a facciosos ni bandos", agregó.



Frente a la novena jornada de movilización general convocada este jueves por los sindicatos contra la reforma de las pensiones, el presidente aseguró que "no se tolerará ningún desmán", al tiempo que aseguró que las autoridades levantarán los bloqueos de empresas cuando se impida la actividad económica del país.



Macron recordó que cada vez que un Gobierno ha reformado las pensiones se ha enfrentado a la oposición sindical, pero justificó la necesidad de la reforma y aseguró "asumir" la impopularidad de la misma.



"Entre los sondeos a largo plazo y el interés general del país, elijo el interés general del país. Y si eso tiene consecuencias, las acepto", dijo.

