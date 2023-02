China abre una vía para la paz: se postula como mediador entre Rusia y Ucrania con sus 12 puntos

El 8 enero de 1918, Woodrow Wilson presentó ante el Congreso de Estados Unidos un plan con catorce puntos para crear un nuevo orden mundial basado en la paz tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Por entonces, Europa seguía sumida en el conflicto y el presidente estadounidense, a miles de kilómetros de distancia, quiso asumir un papel de mediador entre los bloques.

Hoy se vive otra guerra en suelo europeo y en esta ocasión ha sido el líder de China, Xi Jinping, quien se ha prestado a interceder en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Para ello, tras mantener una posición ambigua durante todo conflicto, que acaba de entrar en su segundo año, el gigante asiático ha presentado una propuesta basada en doce puntos para encontrar "una solución política a la crisis".

Nada más publicarse esta hoja de ruta, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea mostraron su escepticismo ante una iniciativa que ven escorada hacia el Kremlin. Entre otras cosas porque el documento no recoge explícitamente la retirada de las tropas rusas y condena el uso de "sanciones unilaterales" en una clara referencia a las que Occidente ha impuesto a la economía rusa. A pesar de ello, tanto Kiev como Moscú parecen estar dispuestos a valorar la propuesta.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró parco en palabras sobre el plan chino, pero dijo estar dispuesto a encontrarse con Xi "para discutir", según recoge el medio de comunicación Politico. "Planeo reunirme con él y creo que esto será beneficioso para nuestros países y para la seguridad en el mundo", señaló Zelenski en una rueda de prensa. No obstante, también matizó que cualquier propuesta es válida siempre que incluya la retirada de los soldados rusos del territorio ocupado.

Más conciso se ha mostrado el mandatario ruso, Vladímir Putin. Este mismo lunes ha anunciado que está prestando "mucha atención" a las sugerencias de China que abogan por "un alto al fuego inmediato" antes de que la situación se salga de control y escale a un conflicto nuclear.

Ha sido el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien ha declarado que cualquier iniciativa que pueda acercar la paz es digna de atención. Ahora bien, ha reconocido que se trata de un proceso muy largo e intenso porque "los detalles deben analizarse minuciosamente teniendo en cuenta los intereses de las diferentes partes".

A pesar de haberse mostrado cierta apertura, Peskov también ha recordado que la "operación militar especial" en Ucrania sigue en marcha y que, por ahora, no hay ninguna señal que indique que vaya a haber una resolución pacífica.

Un mediador "poco creíble"

A pesar de que Pekín quiere desempeñar "un papel constructivo" -y de ahí su planteamiento de 12 puntos-, los aliados occidentales no acaban de confiar en sus buenas intenciones.

"China no tiene mucha credibilidad porque no ha sido capaz de condenar la invasión ilegal de Ucrania", dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. "China ya ha tomado partido en la guerra", señaló por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Y lo cierto es que China afirma tener una postura neutral, no sólo no se ha opuesto a la invasión, sino que ha culpado a Occidente en varias ocasiones de inflamar las tensiones. Y eso no es todo: cabe recordar que apenas unos días antes de que Putin atacase Ucrania, oficializó con Rusia "una amistad sin límites".

Además, el timing es, cuando menos, oportuno. Al menos para el gigante asiático, ya que aparece justo después de que la inteligencia estadounidense haya alertado de que el Gobierno chino podría estar barajando enviar armas y munición al Kremlin.

Con todo, aunque ambas partes dicen estar listas para explorar la vía diplomática y poner fin a las hostilidades, ninguna parece haber quedado del todo satisfecha con la posición de Pekín: ambas siguen poniendo por delante sus exigencias.

Los 12 puntos de China para una "solución política" de la guerra. - El respeto a "la soberanía de todos los países" y a "su integridad territorial". - El abandono de la "mentalidad de guerra fría" y el respeto a las "legítimas preocupaciones de seguridad de los países", algo que Pekín ha reiterado desde que comenzó la invasión, en referencia a Rusia. - Un alto el fuego y una llamada a la "moderación" para "evitar que la situación se salga de control". - El inicio de conversaciones de paz, dado que "el diálogo y la negociación son la única salida viable para resolver la crisis", según la Cancillería. - La resolución de la crisis humanitaria, "protegiendo eficazmente la seguridad de los civiles" y "estableciendo corredores humanitarios para su evacuación de las zonas de guerra". - El apoyo al "intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania" y el cese de "ataques a instalaciones civiles". - La protección de la seguridad de las centrales nucleares y un punto final a "los ataques armados contra plantas de energía nuclear". - La "reducción de los riesgos estratégicos", que incluye un énfasis en que "una guerra nuclear no se debe y no se puede librar". - La garantía de la exportación de cereales, en la que las Naciones Unidas han de "desempeñar un papel importante", según el Ministerio. - El cese de las "sanciones unilaterales" por "no solucionar los problemas, pudiendo incluso crear otros nuevos", según Pekín, que ha expresado desde el comienzo de la guerra su oposición a las sanciones contra Moscú. - La protección de la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro, que incluye una petición a todas las partes para que "se opongan "a la politización e instrumentalización de la economía mundial". - El apoyo a la reconstrucción de Ucrania tras la guerra, algo a lo cual China está dispuesta a "brindar ayuda".

